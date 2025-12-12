Gang of Dragon onthuld – Ma Dong-seok in de hoofdrol

Gang of Dragon brengt ons een nieuw verhaal in Kabukicho, Shinjuku. Een nieuwe game gemaakt door Nagoshi Studio. En dit, dit ziet er tof uit!
Nagoshi heeft aan flink wat Yakuza titels gewerkt onder SEGA en komt nu met een nieuwe game genaamd Gang of Dragon. We zien Ma Dong-seok de hoofdrol pakken in deze titel. Een befaamde acteur die we allemaal inmiddels wel kennen en die de perfecte bad-ass is voor zo’n rol. Check de trailer hier beneden!
Wij zijn vooral benieuwd naar de gameplay natuurlijk. Gaat Nagoshi innoveren op het Yakuza genre? We gaan het zien! Wat denk jij dat deze game precies gaat worden? Laat het ons weten. Check ook zeker meer The Game Awards nieuwtjes, zoals de aankondiging van 4 LOOP.
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
intheGame zoekt jou
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team? Dan zijn we op zoek naar jou!
Be the first to leave a comment