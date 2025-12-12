PRAGMATA komt uit op 24 april 2026

Tijdens The Game Awards 2025 heeft PRAGMATA een releasedatum gekregen. De game komt uit op 24 april 2026 en later vandaag is een demo speelbaar via Steam. De demo komt later ook naar PlayStation, Xbox en Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2? Dat is een typfoutje, toch? Nee. PRAGMATA komt op 24 april 2026 ook uit op de Nintendo Switch 2, zo bevestigt Capcom tijdens de The Game Awards-trailer. Naast de releasedatum zien we nieuwe gameplaybeelden met onder andere grote bazen waar we het tegenop moeten nemen.

Een gratis demo is vanaf vandaag speelbaar via Steam. De demo komt later naar de andere platformen. Een exacte releasedatum voor deze demo is nog niet bekendgemaakt voor consoles.

