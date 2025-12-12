Background

PRAGMATA komt uit op 24 april 2026

Jordy Gerritse 12 december 2025

Pragmata

Tijdens The Game Awards 2025 heeft PRAGMATA een releasedatum gekregen. De game komt uit op 24 april 2026 en later vandaag is een demo speelbaar via Steam. De demo komt later ook naar PlayStation, Xbox en Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2? Dat is een typfoutje, toch? Nee. PRAGMATA komt op 24 april 2026 ook uit op de Nintendo Switch 2, zo bevestigt Capcom tijdens de The Game Awards-trailer. Naast de releasedatum zien we nieuwe gameplaybeelden met onder andere grote bazen waar we het tegenop moeten nemen.

Een gratis demo is vanaf vandaag speelbaar via Steam. De demo komt later naar de andere platformen. Een exacte releasedatum voor deze demo is nog niet bekendgemaakt voor consoles.

Meer over The Game Awards? Check hier dan de aankondiging van Decrepit, die al vroeg tijdens de Pre-Show werd onthuld.

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

