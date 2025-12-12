Background

The Game Awards opent met Decrepit aankondiging

Malvin Schuivens 12 december 2025

decrepit the game awards

Decrepit opent The Game Awards pre-show met een knaller, want deze game ziet er best wel goed uit! Rise again and again in deze nieuwe titel van Three Friends. 

Decrepit is een first-person titel die het souls-like genre mengt met een dungeon crawler. Three Friends beschrijft de game als volgt.

”It’s a first-person action game with souls-like combat where every death drags you back into the depths. Learn the dungeon, master the combat, and find your way out of the forsaken castle.”

De game heeft nog geen releasedatum , maar je kan de game nu wishlisten op Steam! Meer TGA nieuws vindt je op onze website!

