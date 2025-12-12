Solasta II verschijnt op 12 maart 2026

Solasta kwam in 2021 uit en werd prima ontvangen, wat er nu voor zorgt dat Kepler Interactive een tweede deel aankondigt tijdens The Game Awards. Check ‘m hier!
Op 12 maart 2026 kunnen wij aan de slag met dit tweede deel van Solasta. Sterker nog, vanaf vandaag kan je de demo spelen! De game en demo zijn beiden op Steam te vinden. Check de nieuwe trailer hier beneden!
”In a Mana-infused land, a dark force led by the enigmatic Shadwyn threatens Neokos. Bring your party of adventurers together across perilous realms in this Turn-Based Tactical RPG based on the SRD 5e ruleset. You make the choices, dice decide your destiny.”
Naast deze game, werd ook de releasedatum voor Pragmata aangekondigd!
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
