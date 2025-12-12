LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight heeft een releasedatum en die ligt in mei. Een van de grootste verrassingen van Gamescom 2025 voor ons team en een game die snel op ons verlanglijstje kwam.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight verschijnt op 29 mei 2026. Deze nieuwe LEGO-game zet Batman in de schijnwerpers en doet dit op een manier die sprekend is voor de Arkham-trilogie. Het lijkt bijna alsof de trilogie een LEGO-make-over heeft gekregen.

Wil je meer weten over de game? Wij zijn tijdens Gamescom 2025 hands-on gegaan met de game die voor het evenement nog voor iedereen een groot geheim was. Check hier onze uitgebreide preview.

De game is binnenkort vooruit te bestellen. De game lijkt te komen in een standaard- en deluxevariant.