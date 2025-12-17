Terminator Survivors uitgesteld – wordt toch single-player

Terminator Survivors zit in een helse loop van ontwikkelcyclussen. De game is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld én veranderd volledig van insteek – multiplayer wordt single-player.

Terminator Survivors heeft niet de beste route genomen om tot een eindproduct te komen en dat merkt Nacon op dit moment enorm. Ze kondigen namelijk aan dat deze aankomende open-world survival game nog wel even op zich gaat laten wachten. Nacon geeft aan dat ze enorm veel progressie hebben gemaakt dit jaar, in verschillende facetten van de game. Dir betreft combat, world design en narrative. Maar, hierdoor is het doel van wat ze willen bereiken met de game veranderd. Een grote verandering is namelijk dat de game geen multiplayer game meer zal worden, maar juist zal focussen op een single-player narratieve ervaring met survival elementen in een open wereld. Dit is ook een wens geweest van hun testgroepen en dat hielp mee in het maken van deze beslissing.

Gezien de studio niet wilt doen aan early access, kondigen ze dus aan dat ze de game voor onbepaalde tijd uitstellen. Maar, ze verzekeren fans dat de game eraan komt en de best mogelijke ervaring zal worden. Toch een oude trailer zien? Check ‘m hier!