Review | Dark Project Sono Wired Headset

Een bekabelde headset met een lekkere bass, strak design en dual 3,5mm kabel in-box? Dat krijg je met de Sono Wired van Dark Project. Een headset die bekabeld werkt op iedere PC, laptop, console of handheld.

Dark Project is een naam die ons bekend is sinds Gamescom een aantal jaartjes geleden. Wij kenden ze voornamelijk van hun keyboards, key caps én switches. Maar, ze maken tegenwoordig ook gewoon gaming headsets. De Sono Wired is een goed voorbeeld van die line-up. Er is ook een draadloze variant, maar wij testen vandaag de bekabelde!

Bouwkwaliteit en design

De Sono Wired is een vrij subtiele headset met een combinatie van zwart en paars. Het is een strak design met weinig poespas, minimale logo’s en geen gekke verlichting. Maar, toch krijgt Dark Project het voor elkaar om de headset een unieke look te geven door verschillende materialen te combineren. De headset voelt daardoor niet heel stevig.

Qua bouwkwaliteit zien we earcups die gemaakt zijn van memory foam en daardoor nooit te strak, of te los, op je oor rusten. Daarnaast is er een cooling gel toegevoegd op de temperatuur in toom te houden. Daarnaast zien we een metalen frame met wat plastic her en der en een zachte headband die niet op de bovenkant van je hoofd drukt. Qua comfort is de headset dan ook echt goed. Hij zit persoonlijk wat meer aanwezig op je hoofd dan ik zelf fijn vind, maar door de prijs die je betaald is dit een enorm comfortabele headset.

Drivers en geluid

De Sono Wired heeft 53mm drivers met een rijke bass, sterke mids en oké highs. Het is een warm en gebalanceerd geluid dat nooit meer probeert te zijn dan het is. Dit maakt de headset goed voor muziek, media- en gaming consumptie. Het is daarnaast een vrij gedetailleerd geluid, maar toch blijft de algehele geluidskwaliteit ergens in het midden hangen. Het is dan ook geen headset voor de audiophile. Als ik een doelgroep voor deze headset zou moeten omschrijven, dan zou dat de all-rounder zijn. Gaming én muziek klinken beiden lekker, maar de headset springt niet direct in een van deze aspecten er bovenuit. Daarmee is het een prima all-rounder die niks speciaals doet, maar gewoon lekker klinkt op ieder vlak.

Daarnaast heb je een bekabelde headset zonder enige vertraging én die bruikbaar is op ieder apparaat in jouw huis. Daarnaast zou je hem kunnen aansluiten op een XLR. Maar, geen gedoe met accu’s die leeggaan in ieder geval, wel een headset die altijd werkt.

Kijk ik naar de prijs van deze headset en de kwaliteit die je daarvoor terugkrijgt, in ieder geval qua geluid, dan is dit misschien wel een van de best klinkende budget headsets die ik ooit getest heb!

Microfoon

De microfoon bestaat uit 4×1,5mm sound capsules met Japanse transistoren. Het is een microfoon die helder klinkt, maar niet heel veel bass heeft. Je stem is daarmee voornamelijk helder, maar mist wat warmte. Over het algemeen mag je dus niet klagen. Daarnaast kan je de microfoon uitwisselen, want hij is los te koppelen van je headset. Perfect voor mensen die hun eigen microfoon hebben, of wanneer je huidige microfoon kapot gaat na dat je ermee gooit omdat je de hele avond je loot in Marathon verliest.

Wat je ziet, is wat je krijgt

Het grootste nadeel van de Sono Wired is het gebrek aan software. Je kan de headset manueel updaten, waardoor je drivers beter tot hun recht komen. Maar er is geen mogelijkheid om de headset aan te passen met een equalizer of iets dergelijks. Hierdoor is het één geluidsprofiel dat alleen aan te passen is via ingebouwde equalizers op bijvoorbeeld je telefoon of Spotify app. Voor de Nintendo Switch of Playstation zal je het moeten doen met het profiel dat je geboden wordt.

Sono vs. de markt

De Sono Wired fluctueert in prijs. Dark Project is niet per direct veelzijdig beschikbaar in Nederland. Zo zie je op Tweakers dat de headset fluctueert tussen de 45- en 65 euro. Dat is hoe dan ook een koopje voor een headset met 53mm drivers en een lekkere bass. Vooral wanneer je kijkt naar andere merken en de budget headsets van deze prijsklasse, dan valt de Sono wel echt op hoor, op een positieve manier. Daarnaast heb je altijd nog de keuze om draadloos te gaan!

Verdict: een sterke budget keuze

De Sono Wired is een enorm sterke keuze voor headsets rondom de 50 euro marktprijs. Het geluid is subliem voor wat je betaald en de headset zit ook nog eens ontzettend lekker op je hoofd. Wat een groot nadeel is, is het gebrek aan software. Hopelijk staat dat op de planning voor Dark Project, want met andere hardware kunnen ze het wel! Wellicht is dit ook nog een vrij nieuw territorium voor ze. Wat het nog verrassender maakt dat de headset zó goed klinkt voor hoe weinig je betaald. Ik kan de headset aanraden aan iedereen die een budget keuze zoekt en daarvoor in de plaats het best mogelijke geluid wilt!