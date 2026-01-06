CES 2026 | Acer kondigt nieuwe gaming laptops aan

EvenementenHardwareNieuws 13 Malvin Schuivens 6 januari 2026
Acer houdt het niet alleen bij hun Aspire modellen tijdens CES 2026. We zien namelijk ook nieuwe Predator- en Nitro-laptops verschijnen, allemaal uitgerust met de nieuwste Intel Core Ultra processoren!
Intel Core Ultra 3, NVIDIA GeForce RTX-50 videokaarten en nieuwe AI-mogelijkheden; dat brengt Acer met hun nieuwe gaming laptop line-up. De line-up omvat de Predatoe Helios Neo 16S, Nitro V16(S) en een nieuwe gaming headset en muis! Acer gooit in 2025 stevig met AI-spierballen in de gaming markt. De blikvanger is zonder twijfel de Predator Helios Neo 16S AI, een krachtige maar opvallend slanke gaminglaptop van slechts 18,9 mm dik. Met maximaal een Intel Core Ultra 9-processor en een NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU (Blackwell-architectuur) is dit een echte alleskunner voor gamers én creators. Het 16-inch WQXGA OLED-scherm levert diepe contrasten, echte HDR en levendige kleuren, terwijl de geavanceerde koeling met AeroBlade-ventilatoren en vloeibaar metaal de prestaties koel houdt.
Ook de Nitro-serie krijgt een AI-upgrade. De Nitro V 16 AI en de extra dunne Nitro V 16S AI combineren een Intel Core Ultra 7 met een RTX 5070 GPU, snelle DDR5-geheugens en moderne features zoals WiFi 6E, RGB-toetsenborden en FHD IR-webcams. Ideaal voor casual gamers of wie veel onderweg is.
Alle nieuwe Acer laptops zijn Copilot+ PC’s met Windows 11 en Acer Intelligence Space voor slimme AI-functies. De modellen verschijnen in Q2 in de Benelux – prijzen volgen later.
Tagged as:
acer Headset helios nitro Predator
About the author
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Jordy Gerritse 6 januari 2026
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment