CES 2026 | Acer kondigt nieuwe gaming laptops aan

Acer houdt het niet alleen bij hun Aspire modellen tijdens CES 2026. We zien namelijk ook nieuwe Predator- en Nitro-laptops verschijnen, allemaal uitgerust met de nieuwste Intel Core Ultra processoren!

Intel Core Ultra 3, NVIDIA GeForce RTX-50 videokaarten en nieuwe AI-mogelijkheden; dat brengt Acer met hun nieuwe gaming laptop line-up. De line-up omvat de Predatoe Helios Neo 16S, Nitro V16(S) en een nieuwe gaming headset en muis! Acer gooit in 2025 stevig met AI-spierballen in de gaming markt. De blikvanger is zonder twijfel de Predator Helios Neo 16S AI, een krachtige maar opvallend slanke gaminglaptop van slechts 18,9 mm dik. Met maximaal een Intel Core Ultra 9-processor en een NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU (Blackwell-architectuur) is dit een echte alleskunner voor gamers én creators. Het 16-inch WQXGA OLED-scherm levert diepe contrasten, echte HDR en levendige kleuren, terwijl de geavanceerde koeling met AeroBlade-ventilatoren en vloeibaar metaal de prestaties koel houdt.

Ook de Nitro-serie krijgt een AI-upgrade. De Nitro V 16 AI en de extra dunne Nitro V 16S AI combineren een Intel Core Ultra 7 met een RTX 5070 GPU, snelle DDR5-geheugens en moderne features zoals WiFi 6E, RGB-toetsenborden en FHD IR-webcams. Ideaal voor casual gamers of wie veel onderweg is.

Alle nieuwe Acer laptops zijn Copilot+ PC’s met Windows 11 en Acer Intelligence Space voor slimme AI-functies. De modellen verschijnen in Q2 in de Benelux – prijzen volgen later.