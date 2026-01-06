Background

CES 2026 | Acer kondigt nieuwe Aspire modellen laptops aan

6 januari 2026

acer aspire

Acer heeft een aantal line-ups aan producten klaargestoomd voor CES 2026. Buiten de Nitro gaming line, zien we ook nieuwe Aspire modellen verschijnen. Zowel een 14- als 16-inch laptop met OLED-beeldschermopties en geïntegreerde AI-capaciteiten.

De nieuwe Acer Aspire line-up zal vooral draaien om het ‘alles kunnen’. Het is een laptop voor iedereen, niet alleen qua specs, maar ook qua budget. Je kan kiezen voor OLED-varianten, of genieten van de normale varianten voor een zachtere prijs. Beide modellen zijn uitgerust met een Intel Core Ultra 9 386H-processor. Je kan daarnaast kiezen voor maximaal 32 GB aan werkgeheugen en maximaal 2 TB aan PCIe gEN 4 SSD opslag. De beeldschermen hebben een 16:10 aspect ratio en refresh rates tot 120 Hz. Buiten de OLED opties kan je ook kiezen voor touchscreen panelen. Om het af te toppen heeft Acer een suite met AI-aangedreven functies die de gebruikerservaring zullen verbeteren en je workflow efficiënter zullen maken.

Beide modellen zullen vanaf Q2 2026 beschikbaar zijn in de Benelux. Meer CES nieuws? Check hier de dunste tablet die we ooit gezien hebben!

Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.

