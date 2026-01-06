CES 2026 | Acer kondigt nieuwe Aspire modellen laptops aan

Acer heeft een aantal line-ups aan producten klaargestoomd voor CES 2026. Buiten de Nitro gaming line, zien we ook nieuwe Aspire modellen verschijnen. Zowel een 14- als 16-inch laptop met OLED-beeldschermopties en geïntegreerde AI-capaciteiten.

De nieuwe Acer Aspire line-up zal vooral draaien om het ‘alles kunnen’. Het is een laptop voor iedereen, niet alleen qua specs, maar ook qua budget. Je kan kiezen voor OLED-varianten, of genieten van de normale varianten voor een zachtere prijs. Beide modellen zijn uitgerust met een Intel Core Ultra 9 386H-processor. Je kan daarnaast kiezen voor maximaal 32 GB aan werkgeheugen en maximaal 2 TB aan PCIe gEN 4 SSD opslag. De beeldschermen hebben een 16:10 aspect ratio en refresh rates tot 120 Hz. Buiten de OLED opties kan je ook kiezen voor touchscreen panelen. Om het af te toppen heeft Acer een suite met AI-aangedreven functies die de gebruikerservaring zullen verbeteren en je workflow efficiënter zullen maken.

Beide modellen zullen vanaf Q2 2026 beschikbaar zijn in de Benelux.