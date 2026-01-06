CES 2026 | Samsung komt met vouwloos vouwscherm en 3D-gamingmonitor

Nieuws 10 Jordy Gerritse 6 januari 2026
De eerste opvouwbare schermen van OLED-panelen zijn door Samsung getoond tijdens CES 2026. Mogelijk zien we deze nieuwe panelen binnen enkele maanden of jaren voor het eerst in de opvouwbare telefoons en tablets. Voor nu is het nog erg prototype-achtig.
Waar opvouwbare schermen ooit het gespreksonderwerp van de dag waren rondom CES, is het tegenwoordig meer een uit de hand gelopen gimmick. Dat is tenminste zo, totdat Samsung dit jaar een opvouwbaar scherm kon laten zien, zonder zichtbare vouw. Dit nieuwe schermpje is voor nu alleen nog maar te bewonderen vanaf een veilige afstand, maar de technologie is er dus wel en dat betekent dat we hier snel (relatief) meer over te zien gaan krijgen. Wil je het schermpje zien? Check dan de tweet hier beneden. Het gaat om het scherm aan de rechterkant van de foto.
Samsung Display shows off a foldable display panel that has no visible crease.
There’s a high chance that this “Advanced Crease-less” technology will be used for the Galaxy Z Fold8 and the iPhone Fold. pic.twitter.com/ggbcxy6ii5
— Alvin (@sondesix) January 6, 2026
Volgens de geruchten gaat het scherm gebruikt worden in de eerste opvouwbare iPhone die later dit jaar op de markt komt.
