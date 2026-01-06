Background

CES 2026 | Samsung komt met vouwloos vouwscherm en 3D-gamingmonitor

Nieuws 10 Jordy Gerritse 6 januari 2026

Samsung CES 3D monitor

De eerste opvouwbare schermen van OLED-panelen zijn door Samsung getoond tijdens CES 2026. Mogelijk zien we deze nieuwe panelen binnen enkele maanden of jaren voor het eerst in de opvouwbare telefoons en tablets. Voor nu is het nog erg prototype-achtig.

Waar opvouwbare schermen ooit het gespreksonderwerp van de dag waren rondom CES, is het tegenwoordig meer een uit de hand gelopen gimmick. Dat is tenminste zo, totdat Samsung dit jaar een opvouwbaar scherm kon laten zien, zonder zichtbare vouw. Dit nieuwe schermpje is voor nu alleen nog maar te bewonderen vanaf een veilige afstand, maar de technologie is er dus wel en dat betekent dat we hier snel (relatief) meer over te zien gaan krijgen. Wil je het schermpje zien? Check dan de tweet hier beneden. Het gaat om het scherm aan de rechterkant van de foto.

Volgens de geruchten gaat het scherm gebruikt worden in de eerste opvouwbare iPhone die later dit jaar op de markt komt.

Wat neemt Samsung nog meer mee naar CES 2026?

  • De TriFold is een nieuwe telefoon die je drie keer kunt opvouwen, waardoor je je telefoon in een tablet kunt veranderen.
  • Samsung zet dubbel in op AI voor consumenten in en rondom het huishouden. Galaxy AI gaat het grote onderwerp worden voor huishoudelijke apparaten in de toekomst. Ze moeten je routine leren en zich aanpassen op jouw gedrag om je zo goed mogelijk te ondersteunen gedurende de dag.
  • Een 130″ Micro-RGB TV. Enorm groot, maar de nieuwe Micro-RGB-technologie komt eraan. Deze technologie verkleint de kloof tussen LCD en OLED.
  • Galaxy Book6 gaat de strijd aan met Apple’s MacBook.
  • Een 3D-gamingmonitor in 2026? Ja, het is echt. Dit is de Odyssey 3D.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation