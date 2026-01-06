Background

CES 2026 | LG onthult nieuwe 5K gaming monitoren

6 januari 2026

lg ultragear

Het festijn van gekke termen is er weer, want CES 2026 is dit jaar wederom goed geweest voor consumenten en tech-fans. Ook LG is aanwezig en zij brengen onder andere nieuwe UltraGear monitoren voor de gamers en creators onder ons.

LG’s gaming georiënteerde monitoren onder de UltraGear naam komen met drie nieuwe modellen. Een 5K MiniLED (27GM950B), een 39” 5K2K OLED (39GX950B) en een 52” 5K2K curved monitor (52G930B). Wat hebben deze monitoren als grote overeenkomst?

Ze hebben namelijk allemaal 2K AI Upscaling technieken on-board. Dit betekent dat de resolutie omhoog wordt gekrikt naar 5K, zodat alles nog net dat beetje scherper is. Deze upscaling wordt uitgevoerd met behulp van AI, waardoor de GPU er geen last van zal hebben.

39 inch 5K2K OLED

Deze monitor is een spirituele opvolger van de GX9 serie. Een 39 inch monitor, met een OLED paneel, 165-330Hz en met 0.03ms (GtG). En, om het af te toppen een 1500R curved ultrawide display natuurlijk!

5K MiniLED

Deze 27-inch 5K monitor brengt niet alleen de upscaling met zich mee, maar ook MiniLED, blooming control en andere technieken om je beeldkwaliteit zo strak mogelijk te houden. De monitor heeft 2304 local dimming zones en Zero Optical Distance om de afstand tussen paneel en LED te verkleinen.

52-inch aan gaming goodness

Volgens LG de grootste monitor op deze aardkloot, 52-inch ultrawide met HDR600 én 5K upscaling, dat klinkt goed! Geen OLED, maar wel 240Hz refresh rate, 1000R curve en een hoge helderheid. Lijkt me een perfecte monitor voor simracing eigenlijk, wat denk jij?

Meer CES 2026 nieuws? Check alles vanuit ASUS!

 

