CES 2026 | ASUS ROG viert 20 jaar gaming excellence

ASUS ROG (Republic of Gamers) viert tijdens CES 2026 zijn 20-jarig bestaan met de onthulling van een nieuwe generatie gaminginnovaties.

Tijdens het Dare to Innovate‑event presenteert ROG een uitgebreid portfolio aan next‑gen laptops, desktops, moederborden en peripherals, allemaal voorzien van wereldprimeurs en geavanceerde technologieën die prestaties en immersie verder verhogen.

ROG blikt terug op twee decennia van gedurfde engineering en community‑gedreven ontwikkeling, van het eerste Crosshair‑moederbord tot de huidige high‑end platforms. Het ROG Lab speelt hierin een centrale rol door experimentele ideeën om te zetten in concrete doorbraken op het gebied van performance, thermals en user‑focused design.

Daarnaast benadrukt ROG zijn groeiende culturele invloed via wereldwijde samenwerkingen met muziek, fashion, kunst en entertainment. Partnerships met onder andere Kojima Productions versterken de verbinding tussen gaming, creatie en identiteit binnen een cross‑domain ecosysteem.

Producten voor 2026

Ultradraagbare AI‑kracht: nieuwe ROG Zephyrus‑laptops

De vernieuwde ROG Zephyrus G14 en G16 leveren compacte high‑end performance met Intel Core Ultra Series 3‑processors, tot 50 TOPS NPU‑power voor lokale AI‑taken en NVIDIA’s nieuwste RTX 50‑series GPU’s. De laptops beschikken over een 1100‑nit Nebula HDR‑display, verbeterde thermals en een premium CNC‑aluminium behuizing met vernieuwde Slash‑lighting.

De ROG Zephyrus Duo 16 tilt multitasking naar een hoger niveau met twee 3K OLED HDR‑touchscreens, een RTX 5090 Laptop GPU en geavanceerde vapor‑chamber koeling voor maximale flexibiliteit in gaming, creatie en streaming.

ROG x Kojima Productions: technologie ontmoet kunst

In samenwerking met Kojima Productions introduceert ROG de ROG Flow Z13‑KJP, een 2‑in‑1 AI‑powered tablet‑laptop met Ryzen AI Max+ CPU, 50 TOPS NPU en een 180Hz Nebula HDR‑display. Het ontwerp van Yoji Shinkawa en exclusieve Ludens‑details maken het systeem een verzamelobject.

De collab wordt aangevuld met speciale KJP‑edities van de ROG Delta II‑headset, Keris II Origin‑muis en Scabbard II XXL‑muismat.

ROG G1000 Desktop: holografische personalisatie

De nieuwe ROG G1000 is ’s werelds eerste prebuilt gaming‑desktop met een geïntegreerde AniMe Holo‑fan, die holografische visuals projecteert zonder airflow te verstoren. Met opties tot RTX 5090, 128GB DDR5 en 4TB PCIe 5.0‑opslag is de G1000 klaar voor extreme prestaties.

ROG XREAL R1 Gaming Glasses: AR‑gaming op bioscoopformaat

ASUS ROG introduceert de ROG XREAL R1, ’s werelds eerste 240Hz micro‑OLED FHD gamingbril, ontwikkeld in samenwerking met AR‑specialist XREAL. De bril biedt een 171-inch virtueel scherm, een 57° field of view, 3 Degrees of Freedom en Sound by Bose voor een meeslepende, draagbare gamingervaring.

De R1 werkt naadloos met PC’s, consoles en de ROG Ally. Via de meegeleverde ROG Control Dock beschikt de bril over DisplayPort 1.4 en twee HDMI 2.0‑poorten, waardoor gebruikers met één klik kunnen wisselen tussen apparaten. De R1 kan ook direct via USB‑C op de Ally worden aangesloten voor plug‑and‑play giant‑screen gaming, inclusief volledige touchscreen‑bediening.

Dankzij de X1 spatial co‑processor kan de gebruiker de virtuele schermgrootte en -afstand aanpassen. Met een gewicht van slechts 91 gram is de bril ontworpen voor draagbaarheid en langdurig comfort.

Next‑gen ROG‑moederborden: AI‑optimalisatie en maximale connectiviteit

Op basis van PC hardware zijn er ook nieuwe ROG‑moederborden bekend gemaakt. Deze nieuwe varianten van de X870-platform bieden extreme power delivery, geavanceerde koeling en uitgebreide AI‑features. Zoals gewoonlijk hangt aan de crosshair varianten een stevige prijskaart voor een van de vlaggenschip modellen:

ROG Crosshair X870E Glacial : 24+2+2 power stages, zeven M.2‑slots, dual USB4, 10G Ethernet en een 5‑inch LCD‑display.

: 24+2+2 power stages, zeven M.2‑slots, dual USB4, 10G Ethernet en een 5‑inch LCD‑display. ROG Crosshair X870E Dark Hero : stealth‑design, WiFi 7, uitgebreide thermals en RGB‑personalisatie.

: stealth‑design, WiFi 7, uitgebreide thermals en RGB‑personalisatie. ROG Strix Neo‑serie: krachtige AI‑optimalisatie voor zowel high‑end als mainstream AMD‑builds, gebaseerd op de B850 platform.

ROG AIO‑koelers: stille kracht en visuele flair

ROG introduceert nieuwe AIO‑koelers met sterke thermische prestaties en uitgebreide personalisatie.

Strix SLC / LC IV series : high‑performance pump, triple‑fan setup met Aura Fan Edge lighting en eenvoudige installatie via AIO Q‑Connector.

: high‑performance pump, triple‑fan setup met Aura Fan Edge lighting en eenvoudige installatie via AIO Q‑Connector. Ryuo IV 360 ARGB: premium koeler met een gebogen 6,67″ AMOLED‑display, Asetek Gen 8 V2 pump en stille daisy‑chain ARGB‑fans.

ROG Displays: marktleider in OLED zet nieuwe standaard

ROG breidt zijn OLED‑portfolio uit met nieuwe OLED‑monitoren, deze zijn voorzien van RGB om jouw persoonlijkheid naar voren te laten komen. De monitoren ter sprake zijn:

De ROG Swift OLED PG27UCWM is een 26,5-inch Tandem RGB Stripe OLED‑monitor met TrueBlack Glossy‑coating. Door het gebruik van pure RGB‑pixels (zonder witte subpixel) levert het paneel tot 27% meer kleurvolume , vooral bij hoge helderheid, wat zorgt voor rijkere en levendigere kleuren.De monitor biedt een Dual Mode‑functie waarmee gamers kunnen schakelen tussen 4K @ 240Hz en FHD @ 480Hz , beide met een ultrasnelle 0,03ms responstijd . HDR‑prestaties worden versterkt door Dolby Vision , 99% DCI‑P3, true 10‑bit kleur en Delta E<2 kleurnauwkeurigheid. Qua connectiviteit beschikt de PG27UCWM over DisplayPort 2.1a UHBR20 (80Gbps) , USB‑C met 90W Power Delivery en HDMI 2.1 . Het premium zwarte design met een transparante achterzijde maakt de monitor een stijlvolle toevoeging aan elke gaming‑setup.

is een 26,5-inch met TrueBlack Glossy‑coating. Door het gebruik van pure RGB‑pixels (zonder witte subpixel) levert het paneel tot , vooral bij hoge helderheid, wat zorgt voor rijkere en levendigere kleuren.De monitor biedt een waarmee gamers kunnen schakelen tussen en , beide met een ultrasnelle . HDR‑prestaties worden versterkt door , 99% DCI‑P3, true 10‑bit kleur en Delta E<2 kleurnauwkeurigheid. De ROG Swift OLED PG34WCDN is ’s werelds eerste RGB OLED gamingmonitor, uitgerust met een 34-inch 1800R WQHD QD‑OLED‑paneel, 360Hz refresh rate en 0,03ms responstijd. Dankzij de nieuwe ROG BlackShield‑film is het paneel 2,5× krasbestendiger en worden zwartwaarden tot 40% dieper, wat zorgt voor sterk verbeterd contrast. De monitor ondersteunt DisplayHDR True Black 500, 99% DCI‑P3, true 10‑bit kleur en biedt moderne connectiviteit zoals DisplayPort 2.1a UHBR20, USB‑C met 90W Power Delivery en HDMI 2.1.De ROG Strix OLED XG34WCDMS deelt dezelfde 34-inch WQHD QD‑OLED‑basis, maar gebruikt RGB Stripe Pixel OLED‑technologie en biedt een 280Hz refresh rate met dezelfde 0,03ms responstijd. De monitor beschikt over DisplayPort 1.4 (DSC), HDMI 2.1, USB‑C met 15W Power Delivery en een compacte stand die extra bureauruimte vrijmaakt.

PG34WCDN XG34WCDMS

De ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3 is een vernieuwde 32-inch 4K QD‑OLED gamingmonitor met een 240Hz refresh rate en 0,03ms responstijd. De grootste upgrade is de nieuwe BlackShield‑film, die de zwartwaarden tot 40% verbetert en de paneelhardheid 2,5 keer verhoogt voor extra duurzaamheid.De monitor ondersteunt Dolby Vision, voldoet aan DisplayHDR True Black 500, en biedt moderne connectiviteit met DisplayPort 2.1a UHBR20 (80Gbps), USB‑C met 90W Power Delivery, en HDMI 2.1.

Nieuwe audio, peripherals en cases

ROG introduceert daarnaast een reeks nieuwe accessoires:

ROG Kithara : high‑end planar magnetic headset met HIFIMAN‑drivers en MEMS‑microfoon.

: high‑end planar magnetic headset met HIFIMAN‑drivers en MEMS‑microfoon. ROG Cetra Open Wireless : open‑ear earbuds met Bluetooth + 2.4GHz SpeedNova en passthrough charging.

: open‑ear earbuds met Bluetooth + 2.4GHz SpeedNova en passthrough charging. ROG Falchion Ace 75 HE : 75% keyboard met magnetische hot‑swap switches, 8000Hz polling en Rapid Trigger‑instellingen.

: 75% keyboard met magnetische hot‑swap switches, 8000Hz polling en Rapid Trigger‑instellingen. ROG Cronox : panoramische full‑tower case met curved glass, BTF‑ondersteuning en een 9,2″ LCD‑module.

: panoramische full‑tower case met curved glass, BTF‑ondersteuning en een 9,2″ LCD‑module. ROG Eurux GR120 ARGB fans: high‑performance LCP‑fans met drievoudige ARGB‑zones en daisy‑chain installatie.

ROG Cetra ROG Kithara

Check ook ander nieuws omtrent CES 2026, zoals: HyperX en OMEN fuseren tot één gaming gigant.