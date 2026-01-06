CES 2026 | ASUS ROG viert 20 jaar gaming excellence

EvenementenHardwareNieuws 9 Joel Lemmrich 6 januari 2026
ASUS ROG (Republic of Gamers) viert tijdens CES 2026 zijn 20-jarig bestaan met de onthulling van een nieuwe generatie gaminginnovaties.
Tijdens het Dare to Innovate‑event presenteert ROG een uitgebreid portfolio aan next‑gen laptops, desktops, moederborden en peripherals, allemaal voorzien van wereldprimeurs en geavanceerde technologieën die prestaties en immersie verder verhogen.
ROG blikt terug op twee decennia van gedurfde engineering en community‑gedreven ontwikkeling, van het eerste Crosshair‑moederbord tot de huidige high‑end platforms. Het ROG Lab speelt hierin een centrale rol door experimentele ideeën om te zetten in concrete doorbraken op het gebied van performance, thermals en user‑focused design.
Daarnaast benadrukt ROG zijn groeiende culturele invloed via wereldwijde samenwerkingen met muziek, fashion, kunst en entertainment. Partnerships met onder andere Kojima Productions versterken de verbinding tussen gaming, creatie en identiteit binnen een cross‑domain ecosysteem.
De vernieuwde ROG Zephyrus G14 en G16 leveren compacte high‑end performance met Intel Core Ultra Series 3‑processors, tot 50 TOPS NPU‑power voor lokale AI‑taken en NVIDIA’s nieuwste RTX 50‑series GPU’s. De laptops beschikken over een 1100‑nit Nebula HDR‑display, verbeterde thermals en een premium CNC‑aluminium behuizing met vernieuwde Slash‑lighting.
De ROG Zephyrus Duo 16 tilt multitasking naar een hoger niveau met twee 3K OLED HDR‑touchscreens, een RTX 5090 Laptop GPU en geavanceerde vapor‑chamber koeling voor maximale flexibiliteit in gaming, creatie en streaming.
In samenwerking met Kojima Productions introduceert ROG de ROG Flow Z13‑KJP, een 2‑in‑1 AI‑powered tablet‑laptop met Ryzen AI Max+ CPU, 50 TOPS NPU en een 180Hz Nebula HDR‑display. Het ontwerp van Yoji Shinkawa en exclusieve Ludens‑details maken het systeem een verzamelobject.
De collab wordt aangevuld met speciale KJP‑edities van de ROG Delta II‑headset, Keris II Origin‑muis en Scabbard II XXL‑muismat.
De nieuwe ROG G1000 is ’s werelds eerste prebuilt gaming‑desktop met een geïntegreerde AniMe Holo‑fan, die holografische visuals projecteert zonder airflow te verstoren. Met opties tot RTX 5090, 128GB DDR5 en 4TB PCIe 5.0‑opslag is de G1000 klaar voor extreme prestaties.
ASUS ROG introduceert de ROG XREAL R1, ’s werelds eerste 240Hz micro‑OLED FHD gamingbril, ontwikkeld in samenwerking met AR‑specialist XREAL. De bril biedt een 171-inch virtueel scherm, een 57° field of view, 3 Degrees of Freedom en Sound by Bose voor een meeslepende, draagbare gamingervaring.
De R1 werkt naadloos met PC’s, consoles en de ROG Ally. Via de meegeleverde ROG Control Dock beschikt de bril over DisplayPort 1.4 en twee HDMI 2.0‑poorten, waardoor gebruikers met één klik kunnen wisselen tussen apparaten. De R1 kan ook direct via USB‑C op de Ally worden aangesloten voor plug‑and‑play giant‑screen gaming, inclusief volledige touchscreen‑bediening.
Dankzij de X1 spatial co‑processor kan de gebruiker de virtuele schermgrootte en -afstand aanpassen. Met een gewicht van slechts 91 gram is de bril ontworpen voor draagbaarheid en langdurig comfort.
Op basis van PC hardware zijn er ook nieuwe ROG‑moederborden bekend gemaakt. Deze nieuwe varianten van de X870-platform bieden extreme power delivery, geavanceerde koeling en uitgebreide AI‑features. Zoals gewoonlijk hangt aan de crosshair varianten een stevige prijskaart voor een van de vlaggenschip modellen:
ROG introduceert nieuwe AIO‑koelers met sterke thermische prestaties en uitgebreide personalisatie.
ROG breidt zijn OLED‑portfolio uit met nieuwe OLED‑monitoren, deze zijn voorzien van RGB om jouw persoonlijkheid naar voren te laten komen. De monitoren ter sprake zijn:
Qua connectiviteit beschikt de PG27UCWM over DisplayPort 2.1a UHBR20 (80Gbps), USB‑C met 90W Power Delivery en HDMI 2.1. Het premium zwarte design met een transparante achterzijde maakt de monitor een stijlvolle toevoeging aan elke gaming‑setup.
ROG introduceert daarnaast een reeks nieuwe accessoires:
Jordy Gerritse 6 januari 2026
