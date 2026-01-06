CES 2026 | Intel introduceert nieuwe generatie Core Ultra-processors

Intel is terug van weggeweest en óók zij waren aanwezig op CES 2026. Zij namen hun nieuwe generatie Core Ultra-processors mee die we binnenkort gaan zien in handheld gaming devices, laptops en natuurlijk ook desktop computers.

Intel heeft tijdens CES 2026 de Intel Core Ultra Series 3‑processors onthuld, het eerste AI‑PC‑platform dat volledig is gebouwd op het nieuwe Intel 18A‑procedé. Dit is de meest geavanceerde chipproductietechnologie die ooit in de Verenigde Staten is ontwikkeld en geproduceerd. Met meer dan 200 nieuwe PC‑designs van wereldwijde partners wordt Series 3 de breedst uitgerolde AI‑PC‑generatie in de geschiedenis van Intel.

Volgens Jim Johnson, Senior Vice President van Intel’s Client Computing Group, draait Series 3 volledig om efficiëntie en kracht.

“We verhogen CPU‑performance, leveren een grotere GPU‑architectuur, meer AI‑compute en de x86‑compatibiliteit waar gebruikers op vertrouwen.”

Nieuwe Intel X9‑ en X7‑processors voor high‑end mobile performance

Binnen de mobiele Series 3‑line‑up introduceert Intel een nieuwe klasse: Core Ultra X9 en X7. Deze chips zijn ontworpen voor gebruikers die zware workloads combineren, zoals gaming, contentcreatie en productiviteit onderweg.

Deze modellen zijn ontworpen voor gebruikers die zware workloads combineren, zoals gaming, contentcreatie en productiviteit onderweg. De topmodellen bieden tot zestien CPU‑cores, twaalf Xe‑cores, vijftig TOPS aan NPU‑kracht en een batterijduur die kan oplopen tot 27 uur. Daarmee leveren ze tot zestig procent betere multithread‑prestaties en tot 77 procent hogere gaming‑performance dan hun voorgangers.

Naast deze high‑end varianten brengt Intel ook nieuwe Core Ultra‑processors uit voor mainstream laptops, gebaseerd op dezelfde efficiënte architectuur, maar gericht op toegankelijkere prijspunten.

Verder dan alleen privé consumenten

Een belangrijke stap voor Intel is dat de Series 3‑processors niet exclusief voor consumenten‑PC’s zijn bedoeld. Voor het eerst worden ze ook ingezet aan de “edge”, waar ze zijn gecertificeerd voor embedded en industriële toepassingen zoals robotica, smart cities, automatisering en gezondheidszorg. Deze certificering garandeert onder meer een bredere temperatuurtolerantie, voorspelbare prestaties en 24/7‑betrouwbaarheid.

Dankzij de nieuwe architectuur leveren de chips aanzienlijke voordelen voor AI‑workloads: tot 1,9 keer betere prestaties bij large language models, tot 2,3 keer hogere efficiëntie bij video‑analyse en tot 4,5 keer hogere throughput bij vision‑language‑action‑modellen. Doordat de AI‑versnelling volledig in de chip is geïntegreerd, kunnen bedrijven overstappen op een single‑SoC‑oplossing, wat de totale kosten verlaagt ten opzichte van traditionele systemen met afzonderlijke CPU’s en GPU’s.

Beschikbaarheid

6 januari 2026 – Pre‑orders voor consumentenlaptops met de nieuwe X9- en X7-processors

– Pre‑orders voor consumentenlaptops met de nieuwe X9- en X7-processors 27 januari 2026 – Wereldwijde beschikbaarheid van de eerste computer systemen

– Wereldwijde beschikbaarheid van de eerste computer systemen Q2 2026 – Edge‑systemen met Series 3‑processors

