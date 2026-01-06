CES 2026 | Haining Toall laat 3.1mm tablet zien

Je vergissen tussen een A4tje en een tablet is nog nooit zo dichtbij geweest, want Chinees bedrijf Haining Toall laat een papierdunne tablet zien tijdens CES 2026. Deze tablet is maar liefst 3.1mm ‘dik’. Ter vergelijking, de iPad Pro is 5.1mm dun!

Haining Toall heeft nog niet veel bekendgemaakt over de specificaties van deze ultradunne tablet. Wat we wel weten is dat er twee uitvoeringen komen: 256GB en 512GB én dat de tablet zal beginnen bij een prijspunt van 1500 Euro. The Paper, zoals de tablet nu heet, zal wel maar een batterij hebben met een runtime van 3 uur. Dus voor dat ultradunne lever je wel wat in. Maar goed, over 2 jaar zal daar ook wel weer een oplossing voor zijn.

Wanneer wij meer weten over deze ultradunne tablet, dan kan je het zeker bij ons lezen! Voor nu kan je een rondje doen door de Toall website voor wat korte teasers! Kijk ook zeker naar de HyperX producten die tijdens CES 2026 werden aangekondigd!