CES 2026 | HyperX en OMEN fuseren tot één gamingmerk

HyperX en OMEN hebben aangekondigd te gaan fuseren als één gamingmerk en presenteren nieuwe generatie hardware op CES 2026; het jaarlijkse event omtrent technologie en hardware in Las Vegas, Nevada.

HP luidt een nieuw hoofdstuk in voor zijn gamingdivisie. De merken HyperX en OMEN worden officieel samengebracht onder één vlag: HyperX. Met deze stap introduceert het bedrijf een volledig end‑to‑end gamingecosysteem, variërend van pc’s en monitoren tot randapparatuur en software.

Volgens Josephine Tan, Senior Vice President en Division President Personal Systems Gaming Solutions bij HP Inc., is de fusie een logische volgende stap.

“Gamers verdienen een naadloze ervaring die aansluit op hun passie, van de systemen die hun werelden aandrijven tot de apparatuur die hen verbindt. Door OMEN en HyperX samen te brengen, blijven we de grenzen van gaminginnovatie verleggen.”

De nieuwste aankondigingen op een rijtje

Op CES 2026 zijn er verschillende nieuwe producten aangekondigd, denk hierbij aan: laptops, beeldschermen, audio- en ander randapparatuur. Wij hebben alles op een rijtje gezet over wat jij kunt verwachten van de nieuwe HyperX in 2026.

HyperX OMEN MAX 16: de krachtigste gaminglaptop met interne koeling

Het nieuwe vlaggenschip binnen het assortiment is de HyperX OMEN MAX 16, een laptop die volledig draait om maximale prestaties. Het systeem levert tot 300W Total Platform Power, 20% meer dan de vorige generatie, dankzij nieuwe Intel® Core Ultra 200HX‑processors, next‑gen AMD Ryzen™ AI‑chips en een NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU.

Belangrijkste kenmerken:

Vernieuwd OMEN Tempest Cooling Pro‑systeem met derde ventilator en automatische Fan Cleaner‑technologie.

met derde ventilator en automatische Fan Cleaner‑technologie. High‑Polling Rate‑toetsenbord met tot 4x snellere polling rate dan eerdere generaties.

16‑inch OLED 240Hz WQXGA‑display met 500 nits helderheid.

met 500 nits helderheid. OMEN AI voor automatische, game‑specifieke FPS‑optimalisatie zonder handmatig tweaken.

voor automatische, game‑specifieke FPS‑optimalisatie zonder handmatig tweaken. Verwacht in het voorjaar op HP.com, prijzen volgen.

HyperX OMEN OLED 34 – next‑gen QD‑OLED

Naast de laptop introduceert HyperX de OMEN OLED 34, een 34‑inch ultrawide monitor met een next‑generation V‑Stripe QD‑OLED‑paneel. Het scherm biedt hogere helderheid, verbeterde tekstweergave en extreme snelheid.

Belangrijkste kenmerken:

21:9 WQHD‑resolutie, 360Hz verversingssnelheid en 0,03 ms responstijd.

verversingssnelheid en responstijd. HyperX ProLuma voor professionele kleurnauwkeurigheid.

voor professionele kleurnauwkeurigheid. 100W USB‑C‑voeding en ingebouwde KVM‑switch voor multitaskers.

voor multitaskers. 3D‑printbare hoofdtelefoonhouder en OLED CoreProtect tegen inbranden, inclusief drie jaar garantie.

tegen inbranden, inclusief drie jaar garantie. Verwacht in het voorjaar op HP.com, prijzen volgen.

Ook komen er andere resoluties met vrijwel dezelfde technologie later beschikbaar; zo zal in totaal keuze zijn uit één 34-inch, twee 27-inch monitoren en één 24-inch non-OLED model.

HyperX Clutch Tachi – Leverless Fightstick voor Xbox

HP introduceert ook de HyperX Clutch Tachi, een premium leverless‑controller voor competitieve spelers. De controller maakt gebruik van Magnetic Switches met TMR‑sensoren voor ultrasnelle input.

Gebruikers kunnen:

Knoppen, actuatie en rapid trigger‑instellingen aanpassen via NGENUITY‑software .

. Eigen mods ontwerpen door knoppen of bovenplaten te 3D‑printen.

Verwacht in het voorjaar op HP.com, prijzen volgen.

HyperX & Neurable

HyperX werkt samen met Neurable aan de ontwikkeling van een gamingheadset die is uitgerust met neurotechnologie. Deze primeur binnen de gamingindustrie laat zien hoe A.I. en neurowetenschap samen kunnen werken om spelers te helpen hun focus en nauwkeurigheid te verbeteren door hersenactiviteit in real time te interpreteren. Later dit jaar zal meer informatie omtrent dit project vrijkomen, blijf dus zeker checken!