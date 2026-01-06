CES 2026 | HyperX en OMEN fuseren tot één gamingmerk

EvenementenHardwareNieuws 20 Joel Lemmrich 6 januari 2026
HyperX en OMEN hebben aangekondigd te gaan fuseren als één gamingmerk en presenteren nieuwe generatie hardware op CES 2026; het jaarlijkse event omtrent technologie en hardware in Las Vegas, Nevada.
HP luidt een nieuw hoofdstuk in voor zijn gamingdivisie. De merken HyperX en OMEN worden officieel samengebracht onder één vlag: HyperX. Met deze stap introduceert het bedrijf een volledig end‑to‑end gamingecosysteem, variërend van pc’s en monitoren tot randapparatuur en software.
Volgens Josephine Tan, Senior Vice President en Division President Personal Systems Gaming Solutions bij HP Inc., is de fusie een logische volgende stap.
“Gamers verdienen een naadloze ervaring die aansluit op hun passie, van de systemen die hun werelden aandrijven tot de apparatuur die hen verbindt. Door OMEN en HyperX samen te brengen, blijven we de grenzen van gaminginnovatie verleggen.”
Op CES 2026 zijn er verschillende nieuwe producten aangekondigd, denk hierbij aan: laptops, beeldschermen, audio- en ander randapparatuur. Wij hebben alles op een rijtje gezet over wat jij kunt verwachten van de nieuwe HyperX in 2026.
Het nieuwe vlaggenschip binnen het assortiment is de HyperX OMEN MAX 16, een laptop die volledig draait om maximale prestaties. Het systeem levert tot 300W Total Platform Power, 20% meer dan de vorige generatie, dankzij nieuwe Intel® Core Ultra 200HX‑processors, next‑gen AMD Ryzen™ AI‑chips en een NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU.
Belangrijkste kenmerken:
Naast de laptop introduceert HyperX de OMEN OLED 34, een 34‑inch ultrawide monitor met een next‑generation V‑Stripe QD‑OLED‑paneel. Het scherm biedt hogere helderheid, verbeterde tekstweergave en extreme snelheid.
Belangrijkste kenmerken:
Ook komen er andere resoluties met vrijwel dezelfde technologie later beschikbaar; zo zal in totaal keuze zijn uit één 34-inch, twee 27-inch monitoren en één 24-inch non-OLED model.
HP introduceert ook de HyperX Clutch Tachi, een premium leverless‑controller voor competitieve spelers. De controller maakt gebruik van Magnetic Switches met TMR‑sensoren voor ultrasnelle input.
Gebruikers kunnen:
HyperX werkt samen met Neurable aan de ontwikkeling van een gamingheadset die is uitgerust met neurotechnologie. Deze primeur binnen de gamingindustrie laat zien hoe A.I. en neurowetenschap samen kunnen werken om spelers te helpen hun focus en nauwkeurigheid te verbeteren door hersenactiviteit in real time te interpreteren. Later dit jaar zal meer informatie omtrent dit project vrijkomen, blijf dus zeker checken!
Tagged as:
CES 2026 HP HyperX omen
Malvin Schuivens 8 december 2025
Malvin Schuivens 8 december 2025
Malvin Schuivens 8 december 2025
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment