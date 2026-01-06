CES 2026 | LEGO onthult Smart Play

LEGO brengt je bouwwerken tot leven met Smart Play, een nieuwe manier van spelen met je LEGO-bouwwerken. De technologie is zelfs compatibel met enkele bouwwerken die je al in huis hebt. Vanaf 1 maart 2025 zijn de nieuwe Smart Bricks, Smart Tags en Smart Minifigures verkrijgbaar. Maar wat doen deze nieuwe blokjes eigenlijk?

LEGO Smart Play is een nieuwe set aan blokjes, tags en minifiguurtjes die het spelen nog interactiever maakt dan ooit tevoren. De Smart Bricks, Tags en figuurtjes zijn voorzien van sensoren, lampjes, speakers, draadloze oplaadmogelijkheden en chips die nog kleiner zijn dan een enkele stud. Er komen geen beeldschermen te pas, maar alles wordt tot leven gebracht via de bouwwerken.

Vanaf 9 januari kun je de eerste sets met de slimme blokjes en figuurtjes vooruitbestellen, maar je kunt de nieuwe slimme blokjes, tags en figuurtjes ook toepassen op enkele bestaande sets van onder andere Star Wars. In een CES-demonstratie hebben we gezien dat één Smart Brick het geluid van een vliegende X-Wing maakt als je de X-Wing speelt en weet zelfs wanneer je een knopje indrukt om de blasters te gebruiken.

Voor nu zijn de demonstraties heel erg beknopt. Het geeft een goed beeld van de technologie, maar het zal nog wel even duren voordat we grote bouwwerken zien die hier optimaal gebruik van maken. Smart Play is de grootste LEGO-innovatie sinds het bestaan van de LEGO-steentjes en waarschijnlijk eentje die we binnenkort in grote getale in de nieuwste sets gaan terugzien.

LEGO Smart Play sets in 2026

De eerste sets die verschijnen vanaf 1 maart 2026 zijn als volgt:

LEGO® Star Wars™ SMART Play™: Darth Vader’s TIE Fighter™ building set 473 blokjes € 69,99

LEGO® Star Wars™ SMART Play™: Luke’s Red Five X-wing™ building set 584 blokjes € 89,99

LEGO® Star Wars™ SMART Play™: Throne Room Duel & A-wing™ building set 962 blokjes € 159,99



Ga jij aan de slag met de nieuwe Smart Play sets? Of wacht tot de technologie in een andere franchise terechtkomt?

Meer over CES? Check hier de aankondiging van HyperX en HP Omen, die samen HyperX Omen worden.