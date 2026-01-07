CES 2026 | Govee toont drie nieuwe lampen – Lighting the Future

Hardware 5 Malvin Schuivens 7 januari 2026
Govee is een favoriet binnen onze redactie. Een merk dat de strijd met Philips Hue hier aan gaat en wat ons betreft daarin sterk probeert te innoveren. Met grote successen en toffe samenwerken zoals Evangelion. Nu komen zij onder het motto ‘Lighting the Future’ met drie nieuwe producten die jouw lichtervaring naar een hoger niveau tillen!
Het eerste product dat Govee laat zien tijdens CES 2026 is de Floor Lamp 3. Met LuminBlend+ technologie brengt Govee hiermee ook de zachtere tinten tot leven.De Floor Lamp 3 zal een kleurtemperatuurbereik van 1000K tot 10.000K hebben. Daarnaast heeft Govee de zogenoemde dubbelzijdige skylineverlichting, de lamp geeft zowel aan de voor- als achterkant licht. De base van deze vloerlamp heeft nu dubbele ringverlichting voor een mooiere ambiance.
Daarnaast zien we twee nieuwe plafondlampen – de Ceiling Light Ultra en de Sky Ceiling Light dienen beiden een net iets ander doeleind. Waar de Ultra gebruik maakt van 616 ultradichte pixelmatrix die zal zorgen voor volledige compatibility met alle content. De gegenereerde content wordt door AI gegenereerd en kan daarmee precies afgesteld worden op de lamp. De Sky ceiling light is daarentegen een led-plafondlamp die een halo effect zal moeten simuleren, bijna alsof er een dakraam boven je hangt. Beide lampen hebben een 5000-5200 lumen aan mogelijke helderheid en hebben instelbaar wit van 2700K-6500K.
