CES 2026 | Crimson Desert komt naar GeForce Now

Pearl Abyss kondigt tijdens CES 2026 aan dat hun nieuwste open-world RPG Crimson Desert naar GeForce Now zal komen. Dit zal samen met de PC lancering komen, wat enorm fijn is voor de cloud-stream gamers onder ons.

Crimson Desert is binnen de redactie een aardige hype en de game verschijnt op 19 maart al voor consoles en PC. Op dezelfde dag dat de game op PC zal releasen, kan deze dus ook via de cloud gespeeld worden door middel van GeForce Now.

Ben jij volledig nieuw met Crimson Desert? Dit is een open-world RPG vanuit Pearl Abyss, het ontwikkelteam achter Black Desert Online. De ontwikkelaar brengt Black Desert Online eigenlijk in een singleplayer jasje uit. Benieuwd? Check de laatste trailer hier!

Ook andere titels als 007 First Light, Resident Evil: Requiem en Active Matter zullen naar GeForce Now komen. Maak jij gebruik van de service? Dan wordt dat zeer zeker smullen in 2026! Laat ons weten welke van deze games jij gaat oppakken met GeForce Now!