Xbox Game Pass ziet sterke line-up in januari 2026

De beste wensen van Xbox. Het jaar begint goed voor Xbox-spelers met een Game Pass abonnement. We zien een sterke line-up in januari met onder andere Star Wars: Outlaws, Atomfall en Resident Evil 8: Village. De hele line-up, maar ook vertrekkende games, lichten we hier beneden voor je uit.

Verdeeld over twee weken krijgen Xbox Game Pass-abonnees een reeks nieuwe games om te spelen. Dit zijn de games die je in januari mag verwachten:

Brews & Bastards, 6 januari (cloud, pc en Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Little Nightmares Enhanced Edition, 6 januari (cloud, handheld, pc en Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Atomfall, 7 januari (cloud, console, handheld en pc) – Nu met Game Pass Premium

Lost in Random: The Eternal Die, 7 januari (cloud, Xbox Series X|S, handheld en pc) – Nu met Game Pass Premium

Rematch, 7 januari (cloud, pc en Xbox Series X|S) – Nu met Game Pass Premium

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition, 7 januari (cloud, pc en Xbox Series X|S) – Nu met Game Pass Premium

Final Fantasy, 8 januari (cloud, Xbox Series X|S en pc) – Game Pass Ultimate Game Pass Premium, PC Game Pass

Star Wars Outlaws, 13 januari (cloud, pc en Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery, 15 januari (cloud, console, handheld en pc) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Resident Evil Village, 20 januari (cloud, console en pc) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Mio: Memories in Orbit, 20 januari (cloud, handheld, pc en Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Helaas gaan er ook een aantal games vertrekken. Vanaf 15 januari kun je de volgende games niet spelen via Xbox Game Pass: