Xbox Game Pass ziet sterke line-up in januari 2026

Nieuws Jordy Gerritse 7 januari 2026
De beste wensen van Xbox. Het jaar begint goed voor Xbox-spelers met een Game Pass abonnement. We zien een sterke line-up in januari met onder andere Star Wars: Outlaws, Atomfall en Resident Evil 8: Village. De hele line-up, maar ook vertrekkende games, lichten we hier beneden voor je uit.
Verdeeld over twee weken krijgen Xbox Game Pass-abonnees een reeks nieuwe games om te spelen. Dit zijn de games die je in januari mag verwachten:
Helaas gaan er ook een aantal games vertrekken. Vanaf 15 januari kun je de volgende games niet spelen via Xbox Game Pass:
Tagged as:
Game Pass REMATCH Resident Evil 8 Star Wars Outlaws Xbox
About the author
Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.
