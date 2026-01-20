Background

Far Cry 3 en Far Cry Primal krijgen 60 FPS-update

Nieuws Jordy Gerritse 20 januari 2026

Far Cry 3

Ubisoft is ze niet vergeten. Far Cry 3 Classic Edition, Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition en Far Cry Primal krijgen een 60 FPS-update voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S.

Met Far Cry 7 nog ver van ons verwijderd (als die er ooit komt), moeten we nog even diep graven in de bak met Far Cry-games die we nog hebben liggen. Gelukkig maakt Ubisoft het ons iets makkelijker om te genieten van deze oudere titels. Zo krijgen de Classic Edition van Far Cry en Blood Dragon een 60 FPS-update, maar zien we ook dezelfde liefde voor Far Cry Primal. De updates worden morgen, 21 januari, uitgerold.

Indien je op Xbox speelde, dan kon je Far Cry 3 al spelen in 60 FPS dankzij de boost-mode van de Xbox Series X, maar de Classic Edition bleef 30 FPS. Gelukkig spelen zowel het derde deel als Primal vanaf morgen een stuk soepeler.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation