Far Cry 3 en Far Cry Primal krijgen 60 FPS-update

Ubisoft is ze niet vergeten. Far Cry 3 Classic Edition, Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition en Far Cry Primal krijgen een 60 FPS-update voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S.
Met Far Cry 7 nog ver van ons verwijderd (als die er ooit komt), moeten we nog even diep graven in de bak met Far Cry-games die we nog hebben liggen. Gelukkig maakt Ubisoft het ons iets makkelijker om te genieten van deze oudere titels. Zo krijgen de Classic Edition van Far Cry en Blood Dragon een 60 FPS-update, maar zien we ook dezelfde liefde voor Far Cry Primal. De updates worden morgen, 21 januari, uitgerold.
Indien je op Xbox speelde, dan kon je Far Cry 3 al spelen in 60 FPS dankzij de boost-mode van de Xbox Series X, maar de Classic Edition bleef 30 FPS. Gelukkig spelen zowel het derde deel als Primal vanaf morgen een stuk soepeler.
