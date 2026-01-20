Hitman 3 krijgt cross-progression

Hitman 3, of Hitman World of Assassination, is inmiddels op tien verschillende platformen te spelen en binnenkort maakt het niet meer uit op welk van de tien platformen je speelt. Want je mag je voortgang overal mee naartoe nemen en dus altijd verder spelen met dezelfde savefiles.

De cross-progression-update komt uit op 3 februari 2026. Je moet dan een IOI-account aanmaken en daar je voortgang aan koppelen. Vervolgens kun je op elk gewenst apparaat de game spelen en overal met dezelfde savefiles verder spelen. Je moet wel de game voor deze platformen hebben gekocht, want naast je savefiles gaan gamelicenties en DLC aankopen niet gedeeld worden met andere platformen. Hou er wel rekening mee dat je oude savefiles niet te laden zijn als je de savefiles vanuit je IOI-account wilt gebruiken met cross-progression. Je moet cross-progression dan uitzetten.

Bijvoorbeeld: Als je via je pc cross-progression aanzet en je pc-savefiles wilt gebruiken voor cross-progression, kun je met deze savefiles ook op bijvoorbeeld je PS5 verder spelen, maar je kunt je oude PS5-saves niet gebruiken zolang cross-progression actief is. Je kunt cross-progression altijd aan- of uitzetten.

Mark your calendars 📅, Cross-Progression is coming to HITMAN World of Assassination on February 3rd. Your progression will now follow you no matter where you choose to play. 💻🎮⌨️🖱️ Get all the details on the upcoming release in our blog post and let us know which platform… pic.twitter.com/FuAAMedCU4 — HITMAN (@Hitman) January 20, 2026

Hitman 2 carryover stopt

Tot 3 februari kunnen spelers hun voortgang van Hitman 2 naar Hitman 3 overzetten. Om cross-progression aan te zetten, is IOI genoodzaakt om deze service vanaf 3 februari stop te zetten. Indien je je voortgang uit het tweede deel dus nog niet hebt omgezet, heb je daar nog heel even de tijd voor.