Background

Hitman 3 krijgt cross-progression

Nieuws Jordy Gerritse 20 januari 2026

Hitman 3

Hitman 3, of Hitman World of Assassination, is inmiddels op tien verschillende platformen te spelen en binnenkort maakt het niet meer uit op welk van de tien platformen je speelt. Want je mag je voortgang overal mee naartoe nemen en dus altijd verder spelen met dezelfde savefiles.

De cross-progression-update komt uit op 3 februari 2026. Je moet dan een IOI-account aanmaken en daar je voortgang aan koppelen. Vervolgens kun je op elk gewenst apparaat de game spelen en overal met dezelfde savefiles verder spelen. Je moet wel de game voor deze platformen hebben gekocht, want naast je savefiles gaan gamelicenties en DLC aankopen niet gedeeld worden met andere platformen. Hou er wel rekening mee dat je oude savefiles niet te laden zijn als je de savefiles vanuit je IOI-account wilt gebruiken met cross-progression. Je moet cross-progression dan uitzetten.

Bijvoorbeeld: Als je via je pc cross-progression aanzet en je pc-savefiles wilt gebruiken voor cross-progression, kun je met deze savefiles ook op bijvoorbeeld je PS5 verder spelen, maar je kunt je oude PS5-saves niet gebruiken zolang cross-progression actief is. Je kunt cross-progression altijd aan- of uitzetten.

Hitman 2 carryover stopt

Tot 3 februari kunnen spelers hun voortgang van Hitman 2 naar Hitman 3 overzetten. Om cross-progression aan te zetten, is IOI genoodzaakt om deze service vanaf 3 februari stop te zetten. Indien je je voortgang uit het tweede deel dus nog niet hebt omgezet, heb je daar nog heel even de tijd voor.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation