Life is Strange Reunion komt er aan

Er komt weer een nieuwe game in de Life is Strange universe genaamd Life is Strange Reunion. Deze game is vandaag officieel getoond met een reveal trailer!

De Life is Strange franchise heeft al verschillende games mogen ontvangen. De ene scoort iets beter dan de andere vaak. Met Life is Strange Reunion maakt de fanchise opnieuw een grote keus met het terug brengen van een populair karakter.

Life is Strange Reunion

Maar voordat wij vertellen wie dit karakter is (als je nog niet had gekeken op de afbeelding van het artikel) is het misschien leuk om eerst even naar de trailer van de game te kijken welke zojuist is uitgebracht.

Chloe is zoals je ziet op bovenstaande video terug! Wie dit karakter niet kent heeft waarschijnlijk niet de eerste Life is Strange gespeeld want deze speelt een hele grote rol in de eerste game.

De trailer begint met de eerste game waarin een terugblik word gegeven op de aller eerste game. Met de tekst dat keuzes gevolgen hebben, een main selling point voor deze games. Jij maakt het verhaal! Volgens de trailer is dit de laatste kans om de tijd terug te draaien, om niet de keuzes te herhalen die je de vorige keer hebt gedaan, of misschien juist wel?

Chloe

Met de terugkomst van Chloe in Life is Strange Reunion krijgen fans van de games eindelijk wellicht een afsluiting op de allereerste game. Tijdens mijn review van Life is Strange zie je ook terug dat ik zacht gezegd niet blij was hoe de game om ging met de Chloe en Max relatie. Het lijkt er dus op dat deze game misschien iets beter met de fans hun gevoelens om gaat. Al eindigt de trailer wel met Max die zegt dat het niet eerlijk is dat Chloe terug komt om weer op deze plek te eindigen.

Life is Strange

De Life is Strange franchise heeft al verschillende games op zijn naam staan. Life is Strange 1 mag dan de meest populaire zijn maar ook games als Life is Strange True Colors hebben zeker hun plek in de franchise verdiend. Het idee leek lang te zijn dat de makers van de game bezig zijn om dit universum samen te voegen, een ware Life is Strange game universe. Of dit nog steeds in de planning staat is natuurlijk nog de vraag, maar daar kan vast deze game ons meer antwoorden op geven.

Tv show

Naast de Life is Strange game franchise is er ook een Life is Strange serie in de maak bij Amazon. Er is nog niet super veel bekend over deze show al zijn er wel geruchten dat Maisy Stella is gecast om Max Caulfield te spelen. Als dit waar is dan lijkt het er dus op dat de tv show actief de gebeurtenissen van de game gaat vertellen. Interessant is dat wel te noemen want in tv shows heb je natuurlijk geen mogelijkheid om je eigen keuzes te maken, of naja, dat is natuurlijk wel een enkele keer gebeurd op Netflix. De Black Mirror episode die toen uit kwam was een interessant concept maar daarna is er niet veel meer mee gedaan.

Life is Strange Reunion komt er aan en al vrij snel. 26 maart van dit jaar is de release op alle bekende consoles van deze tijd. Opvallend te noemen is daar wel een console niet in de lijst, de game komt voor dit moment namelijk nog niet naar de Nintendo Switch.

Ga jij ook Life is Strange Reunion halen om het verhaal verder te volgen van Chloe en Max? Of laat jij Life is Strange Reunion toch wel aan je voorbij gaan? Laat ons de keuze weten!