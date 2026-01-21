Donkey Kong Country Returns HD heeft gratis update gekregen

Donkey Kong Country Returns HD heeft vandaag een gratis update gekregen voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. De game heeft namelijk een grafische boost gekregen op de Switch 2 met verbeterde laadtijden en GameShare-ondersteuning. Er zijn ook nieuwe features toegevoegd voor beide versies van de game.

Dixie Kong is nu speelbaar in Donkey Kong Country Returns HD. Hiermee kun je gebruikmaken van haar speciale moves dankzij haar paardenstaart. Hierdoor kun je samen met Donkey Kong verder vliegen, of hogere hoogtes bereiken dankzij de lastminute jump in haar glide.

Turbo Attack is een nieuwe mode waarin je door de levels kunt spelen in hoge snelheden.

Daarnaast kunnen spelers met een Nintendo Switch 2 via GameShare de game delen met andere spelers die de game niet hebben gekocht. Zo kunnen ze toch multiplayer spelen over twee apparaten. Dit kan zowel met Nintendo Switch 2 als Nintendo Switch 1-spelers.

Donkey Kong Country Returns HD

Deze Donkey Kong Country-titel miste net de boot voor de Nintendo Switch 2-lancering, waardoor deze niet kon genieten van de extra kracht in Nintendo’s nieuwe console. Gelukkig heeft Nintendo achter de schermen niet stilgezeten om daar werk van te maken.

Deze update maakt het herbezoeken van deze klassieker iets aantrekkelijker. In onze review over de Nintendo Switch-versie van de game spraken we over een verfijnde versie, maar eentje die niet per se nieuw of beter is. De toevoeging van Dixie Kong en nog fijnere graphics en betere prestaties trekken je misschien toch over de streep. De update is dan ook volledig gratis en de game is ondertussen meermaals voor een aantrekkelijke prijs te koop geweest. Ondanks dat het niet de beste Country-titel is, is het wel eentje die het spelen absoluut waard is.