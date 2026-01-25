Review | Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes DLC

Als Avatar-liefhebber was het geen verrassing dat Ubisoft met extra DLC zou komen voor Frontiers of Pandora. Toch is het mooi meegenomen dat zowel Avatar: Fire and Ash als de From the Ashes DLC op dezelfde dag verschenen. Daardoor versterken de lore en het gevoel uit de film en de game elkaar op een natuurlijke manier. Het resultaat is duidelijk: opnieuw uren en uren doorbrengen in de wonderlijke, maar dit keer ook verscheurde, wereld van Pandora.

From the Ashes voelt aan als de grootste uitbreiding tot nu toe. Het verhaal speelt zich enkele weken na Avatar: Fire and Ash af en ongeveer zes maanden na het origineel en de vorige DLC, Secret of the Spires. Met zo’n twintig uur aan speeltijd krijg je meer dan genoeg om je tanden in te zetten. Van de verbrande Kinglor Forest tot RDA-bases en nieuwe vijanden die je dwingen anders te spelen dan voorheen.

Een wereld die brandt

In From the Ashes speel je als So’lek, een Na’vi-krijger die zijn familie en volk probeert te redden te midden van chaos. De setting is rauw en confronterend. Waar je eerder door levendige jungles trok, is de Kinglor Forest nu veranderd in een asachtige wildernis. Elke stap voelt alsof je door de nasleep van een oorlog beweegt.

Het verhaal is persoonlijker en een stuk donkerder dan in de hoofdgame. In plaats van een groots episch avontuur draait het nu om wraak, verlies en het langzaam wegbranden van een wereld. Massive Entertainment kiest voor subtiele storytelling, waarbij omgevingen, NPC’s en korte dialogen het verhaal vertellen in plaats van grote cinematics. Dat maakt de ervaring intiemer, al ligt het tempo soms wat lager. Dat zal niet voor iedereen werken, maar past goed bij de toon van de DLC.

Nieuwe perspectieven, nieuwe mogelijkheden

Een van de grootste toevoegingen in From the Ashes is de mogelijkheid om in third-person perspectief te spelen. Waar het basisspel volledig first-person was, kun je Pandora nu vanaf de schouder van So’lek beleven. Dit werkt vooral goed tijdens melee-gevechten en stealth-secties, waarin positionering en timing belangrijker worden.

Ook de combat voelt veelzijdiger dan voorheen. So’lek beschikt over brute melee-takedowns, stealth-opties en klassiek ranged combat met bogen en andere wapens. Hierdoor voelt elke confrontatie anders aan. Soms sluip je langs vijanden heen, soms ga je vol de aanval in op een RDA-basis. De AI en encounter design zijn hier en daar verbeterd ten opzichte van de hoofdgame, wat zorgt voor dynamischere gevechten.

Een kleine, maar zeer welkome quality-of-life verbetering is dat verslagen vijanden nu duidelijk laten zien wat ze droppen. Geen eindeloos zoeken meer in bossen naar loot. Het is een simpele toevoeging, maar het verbetert de flow aanzienlijk.

Pandora in de as

Visueel maakt From the Ashes een statement. Waar Pandora eerder barstte van kleur en leven, domineren nu grijstinten, rook en verbrande aarde. Dit contrast is indrukwekkend en geeft de DLC een compleet andere ziel. De verwoesting voelt tastbaar en draagt sterk bij aan de donkere en serieuzere sfeer.

Technisch draait de DLC relatief stabiel op computer. De PC waarmee gespeeld is heeft een AMD Ryzen 9 7945HX, 16 GB RAM, een GeForce RTX 4060, genoeg kracht om Pandora op hoge instellingen tot leven te brengen en soepel te spelen. In vergelijking met de originele game, die bij launch kampte met framerateproblemen, voelt From the Ashes op moderne hardware een stuk soepeler aan. Met verschillende performance-modes kun je de ervaring aanpassen aan je voorkeur..

Dat betekent niet dat alles perfect is. Af en toe zie je NPC’s die wat vreemd bewegen of kleine collision-glitches, bijvoorbeeld bij trappen na gevechten. Het zijn geen gamebreakers, maar wel kleine herinneringen dat de engine niet overal even strak is.

Veel te doen, niet alles even bijzonder

De structuur van de DLC combineert sterke hoofdmissies met een flinke hoeveelheid side quests en encounters. Massive Entertainment heeft duidelijk moeite gedaan om memorabele momenten te creëren, zoals gevechten tegen de Ash clan en unieke bossfights die echte strategie en timing vereisen.

Toch voelen sommige secundaire missies wat generiek aan. Denk aan bekende exploratie taken zoals bases uitschakelen en resources verzamelen. Dat is iets wat spelers inmiddels gewend zijn van Ubisoft-games, maar het contrast met de sterke hoofdmissies is soms merkbaar.

Meer dan alleen actie

Wat From the Ashes echt laat uitblinken, is hoe het de wereld van Pandora verder uitdiept. De emotionele lading van So’leks verhaal werkt goed en de strijd tegen zowel de RDA als de Ash clan houdt je gemotiveerd. Het voelt alsof de game eindelijk een betere balans vindt tussen een groots open-world ontwerp en een meer gefocuste singleplayer-ervaring.

De soundtrack en audio ondersteunen dit perfect. In plaats van constante bombast kiest de DLC vaker voor subtiele ambient-geluiden en stilte. Dat versterkt de dreiging en emotie wanneer je door verwoeste gebieden loopt en sluit mooi aan bij de visuele stijl.

Kritische noten

Niet alles is rozengeur en maneschijn. De pacing is soms wisselend en bepaalde missies voelen repetitief aan. Dit is een bekend probleem bij games die onder Ubisoft’s paraplu vallen, waarbij open-world structuren zich na verloop van tijd beginnen te herhalen.

Ook de side quests missen soms de kracht om echt memorabel te worden. Dat zorgt voor gemixte reacties binnen de community. Het is een duidelijke love it or hate it-ervaring. Maar als je graag Pandora verkent en geen moeite hebt met af en toe repetitieve gameplay, dan biedt deze DLC alsnog meer dan genoeg plezier.

Verdict

Als je Frontiers of Pandora leuk vond, is From the Ashes een logische volgende stap. De DLC verwerkt feedback uit de community met onder andere verbeterde melee combat, een derde-persoonsperspectief en merkbaar betere performance. Het verhaal is persoonlijker en emotioneler dan je misschien verwacht en weet op momenten zelfs meer indruk te maken dan de basisgame.

Voor spelers die graag verdwalen in Pandora en waarde hechten aan sterke worldbuilding en verfijnde gameplay, voelt deze uitbreiding als een duidelijke verdieping. Niet alles is technisch perfect, maar de verbeteringen en de schaal van de content maken dat ruimschoots goed.

From the Ashes voelt daardoor niet als een verplichte toevoeging, maar als een volwaardig nieuw hoofdstuk binnen Frontiers of Pandora. Een uitbreiding die respectvol omgaat met de wereld van James Cameron en fans zonder moeite weer tientallen uren Pandora in trekt.

From the Ashes is beschikbaar op pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S, en je kunt de uitbreiding spelen via de Ubisoft Store, Steam, Epic Games of andere digitale platforms.