Highguard is vanaf vanavond gratis speelbaar

Highguard, de gratis arena hero-shooter van Wildlight Entertainment opent vanavond zijn servers. Om 19:00 gaat het geschiet en gebonk beginnen, maar voor alle passieve genieters is er ook een lanceerstream te bewonderen op het YouTube-kanaal van de game.

De allerlaatste game die tijdens The Game Awards 2025 getoond werd was Highguard. Later bleek ook nog eens dat de ontwikkelaars geen rode cent hebben uitgegeven voor deze finale spot. De gaming community kon hier niet echt om lachen. Een trailer tijdens The Game Awards kost je een arm en een been, maar een gewaagd project van een studio die zijn strepen nog niet verdient heeft, schuift gratis aan op de ere plaats. Daarnaast werd ook bijna niemand enthousiast van alweer een hero-shooter die vermeend tien jaar te laat op de markt verschijnt.

Niet dat het Geoff Keighley iets kan schelen. Hij was zo onder de indruk van zijn beperkte tijd met de game, dat hij vond dat deze titel koste wat kost, op dat moment getoond moest worden. Vanaf vanavond is het tijd om de game echt aan zijn tand te voelen. Hoe gaat de gratis hero-shooter zich nestelen in de gemeenschap en wordt het inderdaad een groot succes verhaal, waar Wildlight Entertainment en blijkbaar Geoff Keighley, zo op hopen.

Wildlight Entertainment is een nog een vrij jonge studio, maar wel met jaren ervaring. De studio is opgericht door veteranen die hebben gewerkt aan Apex Legends, Call of Duty en Titanfall. Je weet dus dat de beste ontwikkelaars in ieder geval weten hoe ze een First Person Shooter moeten maken.

Maar nu is het vooral tijd om zelf te oordelen. Highguard is vanaf 26 januari, 19:00 speelbaar op Xbox Series X|S, PlayStation 5 en PC.