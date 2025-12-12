Highguard is de laatste aankondiging van deze Game Awards

Wat krijg je als je high fantasy mengt met een first-person arena shooter? Dan krijg je Highguard. Wat krijg je als je de mensen achter Apex Legends en Titanfall ik volledige geheimhouding aan het werk zet? Ook Highguard! Check de aankondiging hier.
Highguard komt van Wildlight Entertainment, een studio bestaande uit 61 mensen van het team achter Apex Legends en Titanfall. Het is een arena shooter met PvPvE elementen. De game is gratis te spelen en komt uit op 26 januari 2026, al vrij snel dus!
”From the creators of Apex Legends and Titanfall, comes Highguard: a PvP raid shooter where players will ride, fight, and raid as Wardens, arcane gunslingers sent to battle for control of a mythical continent. There they’ll clash against rival Warden crews for possession of the Shieldbreaker, then break into and destroy the enemy base to secure territory in this all-new breed of shooter.”
Wat vinden jullie van de keuze om met deze game af te sluiten tijdens The Game Awards 2025? Laat het ons weten! Oh trouwens, check ook even deze aankondiging!
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
