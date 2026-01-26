Background

Nintendo Direct voor Tomodachi Life aangekondigd

Nieuws Jordy Gerritse 26 januari 2026

Tomodachi Life

Er komt aanstaande donderdag, 29 januari 2026 om 15:00 een speciale Nintendo Direct aflevering online over Tomodachi Life: Living the Dream. Of zoals de Nederlandse subtitel zegt: Waar Dromen Uitkomen.

Begin 2026 staat volledig in het teken van knusse eilandleven-games op de Nintendo Switch en Switch 2. Dit voorjaar moet Tomodachi Life: Living the Dream verschijnen voor de Nintendo Switch. Nintendo heeft een speciale Nintendo Direct aangekondigd die donderdag 29 januari om 15:00 wordt uitgezonden. De kans is groot dat we dan een releasedatum te zien krijgen.

Begin 2026 lekker knus op een eiland

Recentelijk heeft Nintendo de Nintendo Switch 2 update voor Animal Crossing: New Horizons uitgebracht. Daarnaast verscheen er een grote 3.0 update voor zowel Switch als Switch 2-spelers. Verder zien we in maart de release van Pokopia. Een soort van Animal Crossing in een Pokémon-stijltje.

Tomodachi Life: Living the Dream moet dit rijtje compleet gaan maken. Het is de eerste nieuwe game binnen de franchise in meer dan tien jaar. In deze game heb jij de leiding over het eiland en moet je deze laten bewonen door Mii-personages. Deze mag je volledig naar eigen smaak samenstellen met een eigen uiterlijk, stemmen en persoonlijkheden. Deze kun je bijvoorbeeld baseren op je familie of vrienden.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation