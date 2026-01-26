Nintendo Direct voor Tomodachi Life aangekondigd

Er komt aanstaande donderdag, 29 januari 2026 om 15:00 een speciale Nintendo Direct aflevering online over Tomodachi Life: Living the Dream. Of zoals de Nederlandse subtitel zegt: Waar Dromen Uitkomen.

Begin 2026 staat volledig in het teken van knusse eilandleven-games op de Nintendo Switch en Switch 2. Dit voorjaar moet Tomodachi Life: Living the Dream verschijnen voor de Nintendo Switch. Nintendo heeft een speciale Nintendo Direct aangekondigd die donderdag 29 januari om 15:00 wordt uitgezonden. De kans is groot dat we dan een releasedatum te zien krijgen.

Begin 2026 lekker knus op een eiland

Recentelijk heeft Nintendo de Nintendo Switch 2 update voor Animal Crossing: New Horizons uitgebracht. Daarnaast verscheen er een grote 3.0 update voor zowel Switch als Switch 2-spelers. Verder zien we in maart de release van Pokopia. Een soort van Animal Crossing in een Pokémon-stijltje.

Tomodachi Life: Living the Dream moet dit rijtje compleet gaan maken. Het is de eerste nieuwe game binnen de franchise in meer dan tien jaar. In deze game heb jij de leiding over het eiland en moet je deze laten bewonen door Mii-personages. Deze mag je volledig naar eigen smaak samenstellen met een eigen uiterlijk, stemmen en persoonlijkheden. Deze kun je bijvoorbeeld baseren op je familie of vrienden.