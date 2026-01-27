Highguard behaalt koppen – half miljoen kijkers maar negatieve reviews op Steam

Er is veel gaande omtrent Highguard sinds de lancering gisteravond. Krantenkoppen zijn passé, maar de game behaalt veel nieuwskoppen omtrent aantal spelers, slechte marketing, nog slechtere reviews én de reden dat de game zo veel ‘haat’ krijgt.

Ontwikkelaars achter Apex Legends en Titanfall, dat kan alleen maar goed gaan toch? Nou, Highguard bewijst dat dat niet per direct het geval is. Er is namelijk veel te doen rondom de game. Laten we een kijkje nemen door de stormvloed aan nieuwtjes rondom deze game.

Dr. Disrespect liegt?

Er zijn een aantal streamer events gaande rondom de game en we zien ook veel YouTubers, streamers en influencers die de game prezen. Dr. Disrespect zou de game ook gespeeld hebben tijdens zo’n media event en heeft hierover gepost op X. Maar, de creator manager van de game heeft laten weten dat de beste man helemaal geen uitnodiging heeft gekregen.

Last week we took the Lambo to LA to check out #Highguard. Monday, January 26th at 10am PST, we enter another dimension! Yayayaya pic.twitter.com/kQ56GEfonB — Dr Disrespect (@DrDisrespect) January 24, 2026

Mostly negative op Steam

Negativiteit is ook pers zeggen ze dan. Highguard krijgt enorme review bombings sinds de lancering gister. Op Steam ziet de game een mostly negative titel. Spelers kraken de game af op movement controls en performance. De game zou namelijk net 60 fps behalen op een 5070 Ti met een i7 processor. Ook de term ‘Temu Overwatch’ komt vaak langs. Dit zal het lastig maken voor de studio om spelers naar de game te trekken.

Een half miljoen kijkers

Toch trekt Wildlight Entertainment meer dan 500.000 kijkers naar de game op de lancering gisteravond. Dit is een mix van YouTube en Twitch. De game telde ongeveer 100.000 actieve spelers op die avond, in ieder geval op Steam. Geen geweldig starblok voor de game én studio dus. Maar, de hamvraag luidt; heb jij de game al gespeeld en zo ja, wat vind jij ervan?