Jagex kondigt grootste plannen voor Old School RuneScape aan

Old School RuneScape heeft tijdens de Winter Summit 2026 een indrukwekkende reeks updates onthuld die het komende jaar vorm gaan geven. Van een nieuwe raid en een Grandmaster‑quest tot technische vernieuwingen en community‑features: 2026 belooft een van de meest ambitieuze jaren in de geschiedenis van de game te worden.

Tijdens de Winter Summit 2026 hebben we een kijkje gekregen met wat Jagex in petto heeft voor Old School RuneScape. Dit werd allemaal bekend gemaakt in de officiële live stream die je hier beneden kunt bekijken.

Natuurlijk hebben wij de twee uur lange livestream voor jullie samengevat! Hier beneden staan de belangrijkste punten mocht je alleen het interessante nieuws willen weten.

Genoeg content in 2026

Raids IV: The Fractured Archive wordt nieuwe endgame‑uitdaging

De grootste aankondiging is zonder twijfel Raids IV: The Fractured Archive. Deze nieuwe raid speelt zich af in een door magie verscheurd archief waar Guthix ooit een enorme collectie artefacten bewaarde. Door de instabiliteit hebben verschillende goddelijke facties hun weg naar binnen gevonden, wat resulteert in een chaotische mix van vijanden en lore‑gedreven encounters.

De raid volgt een structuur die doet denken aan Theatre of Blood: meerdere kamers, geen puzzels, en een grote eindbaas om het af te maken. Groepen van 2–8 spelers worden aangemoedigd, maar solo‑runs blijven technisch mogelijk. De release staat gepland voor later in 2026.

Leagues VI introduceert demonische pacten

In april start Leagues VI: Demonic Pacts, een nieuwe League waarin spelers demonische deals sluiten om extreme kracht te verkrijgen. De pacten vormen de kern van de League‑identiteit en zorgen voor een agressieve, high‑risk‑high‑reward speelstijl. Bekende elementen zoals Relics en regio‑restricties keren terug, aangevuld met een grote lijst aan tasks en nieuwe rewards die via polls worden bepaald.

Deadman: Annihilation vernieuwt het PvP‑formaat

Deadman keert terug in een vernieuwde vorm met Deadman: Annihilation. In plaats van bank keys draait dit seizoen om een puntensysteem dat spelers beloont voor vrijwel alle activiteiten. Risico wordt zichtbaar via gekleurde skulls, terwijl Deadman’s Chests hotspots creëren met waardevolle loot.

Sigils worden voortaan gekocht via een shop‑interface, en Ruinous Powers maken opnieuw hun opwachting. Het seizoen loopt van 30 januari tot 20 februari.

Creator‑competitie Deadman: All‑Stars krijgt grote LAN‑finale

De populaire creator‑showdown Deadman: All‑Stars keert terug met een grotere productie dan ooit. Teams van bekende streamers en content creators strijden in een Deadman‑omgeving, met een grote LAN‑finale in Chicago als hoogtepunt. Het evenement moet een van de meest zichtbare OSRS‑shows van het jaar worden.

Grandmaster‑quest sluit Myreque‑verhaallijn af

Na jaren wachten krijgt de Myreque‑saga eindelijk zijn afsluiting met de nieuwe Grandmaster‑quest The Blood Moon Rises. Spelers reizen naar Vampyrium om de confrontatie aan te gaan met Lord Drakan, een van de meest iconische antagonisten uit de RuneScape‑geschiedenis.

De quest introduceert nieuwe gebieden, unieke fauna en flora, en een post‑quest boss genaamd The Maggot King. De release staat gepland voor de zomer.

Sailing krijgt uitbreidingen en community‑eilandpolls

Nu Sailing officieel live is, richt Jagex zich op verfijning en uitbreiding. De roadmap voor 2026 bevat verbeteringen aan ship combat, QoL‑aanpassingen en polls voor door spelers ontworpen eilanden. Het doel is om de skill verder te verdiepen zonder het overweldigend te maken. Jagex zal gedurende het jaar door de skill blijven updaten, waar voor ieder seizoen specifieke doelen en releases zijn gepland.

Nieuwe F2P‑quest brengt humor en vroege‑game boss

Met “The Ides of Milk & The Bovine Bully” krijgt Lumbridge een nieuwe F2P‑introductiequest. De humoristische verhaallijn draait om vreemde gebeurtenissen in de koeienstallen, wat uiteindelijk leidt tot een confrontatie met een nieuwe vroege‑game boss.

De beloningen zijn thematisch en praktisch, waaronder een teleport‑amulet, een off‑hand item, cosmetica en een bottomless milk bucket.

Summer Sweep‑Up II richt zich op balans en QoL

Midden 2026 verschijnt Summer Sweep‑Up II, een grote balans‑ en Quality-of-life update die zich richt op het moderniseren van bestaande content. Denk aan skilling‑verbeteringen, kleine combat‑aanpassingen en het oplossen van langlopende community‑verzoeken.

In‑game Bingo‑systeem maakt community‑events eenvoudiger

Jagex werkt aan een ingebouwd Bingo‑systeem waarmee spelers en clans eigen Bingo‑boards kunnen maken. Het systeem is gebaseerd op Gridmaster‑technologie en moet community‑evenementen toegankelijker en overzichtelijker maken.

Technische updates: nieuwe renderer, HD‑plannen en API‑pauze

De nieuwe renderer is tijdelijk gepauzeerd om te focussen op stabiliteit, performance en verbeterde character‑weergave. Zodra de legacy renderer volledig vervangen is, wordt de HD‑ontwikkeling hervat.

Ook het API‑project staat tijdelijk stil, maar Jagex benadrukt dat het niet is geschrapt.

Nieuwe servers voor Latijns‑Amerika

OSRS breidt zijn servernetwerk uit met nieuwe regio‑servers in Latijns‑Amerika. Dit moet zorgen voor betere ping en stabiliteit voor spelers in die regio. Verdere uitbreidingen worden onderzocht.

