Bethesda games komen naar Switch 2

De Nintendo Direct Partner Showcase is net afgelopen en wij kregen een hele boel nieuwe games te zien! Bethesda liet ook van zich horen tijdens dit evenement en heeft een hele hoop game ports met zich mee gebracht voor Nintendo spelers!

Bethesda topman Todd Howard himself was in de video te zien om aan te kondigen dat verschillende games van het bedrijf hun weg gaan vinden naar de Nintendo Switch 2 game consoles. In dit artikel neem ik je mee welke games jij straks kunt gaan spelen op de console.

Bethesda en de Nintendo Switch 2

Het bedrijf had natuurlijk al The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition naar de handheld gebracht, want wat is een console zonder een port van Skyrim? Maar het bedrijf komt dus vandaag met nieuws over maar liefst drie andere games! Laten we snel even naar de trailer kijken die te zien was tijdens deze partner showcase van Nintendo.

In de video template zien we het al maar er komen maar liefst drie extra ports van het bedrijf naar de Nintendo Switch 2.

Oblivion Remastered

In deze remaster van de klassieke Oblivion game kunnen Nintendo spelers voor het eerst aan de slag. Deze game is ook gelijk het verst weg van alle Bethesda games die het bedrijf vandaag heeft aangekondigd hij komt namelijk ergens in 2026. Wil jij je geheugen even opfrissen over de game? Lees dan onze review!

Fallout 4

Met het succes van de tv serie lijkt de franchise een heel nieuw leven te hebben gekregen. Het is alweer een tijd terug dat er een nieuwe Fallout game is verschenen maar tot die tijd kunnen Nintendo spelers aan de slag met Fallout 4. Deze game komt 24 februari al uit!

Indiana Jones and the great Circle

De vierde game is Indiana Jones and the great Circle. Een game die op onze redactie erg goed ontvangen is toen die origineel uit kwam is dus nu ook vanaf 12 mei voor Nintendo spelers te spelen. Lees onze review voor meer informatie!

Ga jij een game halen die vandaag is aangekondigd? Laat het ons weten!