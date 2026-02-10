Dragonkin: The Banished komt uit op 19 maart 2026

De 1.0-lancering van Dragonkin: The Banished is vastgesteld. Op 19 maart 2026 lanceert de game uit Early Access en komt de game tevens naar de consoles. Spelers op pc mogen vanaf 16 maart 2026 aan de slag als ze de Deluxe Edition vooruitbestellen. Voor iedereen met een pre-order liggen alvast enkele verrassingen klaar.

In Dragonkin: The Banished kruipen spelers in de huid van een drakenjager en maken ze gebruik van een uniek skillsysteem genaamd Ancestral Grid, waarop ze verschillende krachten met elkaar kunnen combineren. Eindeloze buildopties zijn mogelijk in deze Action ARPG en tijdens de Early Access-periode hebben de ontwikkelaars samen met de community de game een nog sterkere toekomst gegeven. Dat moet zich dadelijk allemaal gaan uiten na de volledige lancering. Tijdens de Early Access periode is het eerste hoofdstuk van de game speelbaar. In de volledige versie zijn alle vier de hoofdstukken speelbaar en komt er ook een endgame bij.

Alvast aan de slag? Je kunt nu al aan de slag met de Early Access van de game via Steam voor € 24,99. De volledige versie gaat € 39,99 kosten en is nu alvast vooruit te bestellen via onder andere de PlayStation Store. Iedereen die dat doet, krijgt sowieso een cosmetic pack voor de City of Montescail (de hub), vier portaal-effecten en vier armoursets.