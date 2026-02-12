Background

Speel een kip in Project Windless

Nieuws 9 Malvin Schuivens 12 februari 2026

project windless

Vond jij Peter Griffin’s gevechten met de kip in Family Guy altijd kapot grappig? Binnenkort krijg jij de kans om een moordlustige kip te spelen in Project Windless. Deze Musou game ziet er vooral heel uniek uit. Krafton kondigt nog geen release datum of window aan, maar we zien wel een trailer met een hele boel harde actie.

Krafton kondigt de game aan als een westerse fantasie game met een aantal landen over de hele wereld als inspiratie. De game laat zien dat je als kip tegen hordes van honderden vijanden zal spelen.

”Step into a mythic age as a mighty Rekon warrior and journey across a breathtaking, war-torn world. Stand against overwhelming odds, forge alliances, and wage war across massive battlefields to unite a fractured land and give birth to a new kingdom.”

Nog geen Project Windless release window, maar wel een releasedatum voor Beast of Reincarnation!

