Speel een kip in Project Windless

Vond jij Peter Griffin’s gevechten met de kip in Family Guy altijd kapot grappig? Binnenkort krijg jij de kans om een moordlustige kip te spelen in Project Windless. Deze Musou game ziet er vooral heel uniek uit. Krafton kondigt nog geen release datum of window aan, maar we zien wel een trailer met een hele boel harde actie.
Krafton kondigt de game aan als een westerse fantasie game met een aantal landen over de hele wereld als inspiratie. De game laat zien dat je als kip tegen hordes van honderden vijanden zal spelen.
”Step into a mythic age as a mighty Rekon warrior and journey across a breathtaking, war-torn world. Stand against overwhelming odds, forge alliances, and wage war across massive battlefields to unite a fractured land and give birth to a new kingdom.”
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
intheGame zoekt jou
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team? Dan zijn we op zoek naar jou!
Be the first to leave a comment