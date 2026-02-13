Silent Hill Townfall komt dit jaar nog uit

Tijdens de State of Play van 12 februari 2026 kregen we een nieuwe trailer voor Silent Hill Townfall. Konami en Annapurna Interactive slaan de handen ineen voor een nieuw soort Silent Hill-avontuur. Eentje in First Person.

Konami betreedt opnieuw de videogamemarkt met meerdere titels, waaronder meerdere titels binnen de Silent Hill-franchise. Zo zagen we recentelijk nog een remake van Silent Hill 2 en de komst van Silent Hill f, een Silent Hill-titel zonder pistolen, maar eentje die slagwapens voorop zet in een Japanse setting. De eerste voor Silent Hill.

Silent Hill Townfall speelt zich ook niet af in Silent Hill, maar op een eilandje genaamd St. Amelia. Meer over de game wordt getoond tijdens de Silent Hill Transmission die na de PlayStation State of Play wordt uitgezonden. We zien in ieder geval dat we deze game spelen in First Person.

De game moet in 2026 nog verschijnen.