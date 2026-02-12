Highguard treedt in de voetsporen van Concord

Wildlight Entertainment, de makers van Highguard, hebben de meeste medewerkers ontslagen na een milde lancering van de game, minder dan drie weken geleden. De makers geven een statement via social media.

Highguard lanceerde met meer dan 90.000 spelers op hetzelfde moment op Steam, maar dit zwakte na enkele uren al af tot ongeveer 5000 spelers. De ervaringen van spelers zijn wisselvallig. Waar sommigen zeggen dat het een verfrissende blik is op het genre, is het voor de ander saai, niet pakkend genoeg of te competitief, aangezien er maar één gamemode is waar je speelt met drie tegen drie spelers.

Today we made an incredibly difficult decision to part ways with a number of our team members while keeping a core group of developers to continue innovating on and supporting the game. We’re proud of the team, talent, and the product we’ve created together. We’re also grateful… — Wildlight Entertainment (@WildlightEnt) February 12, 2026

Meerdere ontwikkelaars die hebben gewerkt aan de game deelden eerder al via onder andere LinkedIn dat ze ontslagen waren en op zoek zijn naar een nieuw thuis.

Wildlight Entertainment vermeldt in zijn statement dat het de moeilijke beslissing heeft moeten nemen om het merendeel van het team te laten gaan. Een kleine groep ontwikkelaars blijft bestaan om aan de game te werken. In de praktijk hebben we geleerd dat dit betekent dat Highguard niet lang meer zal bestaan en dat we binnen enkele weken of maanden opnieuw een statement lezen met daarin het nieuws over de sluiting van de servers. Daarmee treedt Highguard in de voetsporen van Concord en vele andere live-service shooters die maar kort het daglicht hebben gezien.