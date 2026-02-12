THQ Nordic was vroeg wakker vandaag. Klokslag 7:00 in de ochtend op 12 februari 2026 kondigen ze de releasedatum voor de Gothic Remake aan. De game komt uit op 5 juni 2026 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC. Pre-orders zijn nu mogelijk, en een nieuwe trailer hebben we ook al.

Alkimia Interactive en THQ Nordic hebben hard gewerkt om het originele Gothic gevoel in stand te houden voor de remake. De game heeft daarom best lang op zich laten wachten. Langer dan in eerste instantie de bedoeling was. Goed genoeg was namelijk niet goed genoeg voor de makers en uitgever. De visie die ze hadden, lijkt nu dichter bij de realiteit te komen, want Gothic Remake komt uit op 5 juni 2026.

Je kunt de game nu al vooruitbestellen via onder andere de THQ shop. Check hier bijvoorbeeld de Collector’s Edition van € 199,99. En hier de Standaard Editie die € 49,99 kost op PC en € 59,99 voor consoles.

Gothic Remake is een trouwe remake van de klassieke culthit die in 2001 verscheen. De ziel is bewaard, maar wordt verbeterd met moderne gameplay voor een vloeiende en dynamische ervaring. De game bevat zo’n 50 uur aan gameplay voor een gemiddelde playthrough.

De hele wereld is dynamisch met dag- en nachtcycli, inwoners die hun eigen dagelijkse routines hebben en keuzes van de speler die het verloop van het verhaal beïnvloeden. De wereld kent verschillende gevaren, geheimen en kansen die je als speler op je eigen, in true RPG-fashion, moet gaan ontdekken en toetakelen.

