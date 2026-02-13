Dead or Alive 7 aangekondigd en franchise levendiger dan ooit

Dead or Alive is een populaire vechters franchise welk al verschillende games oud is. Maar de afgelopen jaren bleef het enorm stil. Daar brengt Koei Tecmo nu verandering in met De aankondiging van Dead or Alive 7 en Dead or Alive 6: Last Round!

Kasumi, Ayane, Helena en Ryu zijn zo maar een kleine viertal iconische karakters uit de Dead or Alive franchise welke weer terug komen met de aankondiging van maar liefst twee nieuwe games in de DoA franchise.

Dead or Alive franchise

Vandaag tijdens de Sony State of Play zijn er verschillende aankondigingen geweest welke natuurlijk allemaal terug te vinden zijn op onze website. Een grote aankondiging was dus de terugkeer van de DoA franchise. Met maar liefst twee games wisten zij ons terug te gooien in deze fighting wereld! Als eerst kwam de aankondiging van Dead or Alive 6: Last Round

Wanneer we naar de video kijken zien we dat er maar liefst een totaal van 29 fighters in de game zullen verschijnen. Ook zullen deze allemaal te customizen zijn met verschillende kostuums. Maar daar blijft het niet bij, het bedrijf kondigde namelijk ook aan dat het grafisch een nieuw likje verf krijgt en een verbeterde photo mode.

Free to play

voor mensen die nog nooit een DoA game hebben gespeeld is er ook goed nieuws. Met de release van de game op 25 juni van dit jaar komt er ook een heuse free to play versie van het spel uit. In deze versie van de game kun je met vier karakters ( Kasumi, NiCO, Marie Rose, and Honoka ) het gevecht aan gaan tegen andere spelers over de gehele wereld en zo kijken of de game wel voor jou geschikt is.

Daarnaast geeft het bedrijf aan dat ook na de launch van de games nieuwe content zou worden toegevoegd.

One More Thing

Maar dat was niet alles want ook tijdens deze presentatie werd een kleine kijk gegeven in de toekomst met de zevende deel in de Dead or Alive franchise. Om het 30 jarig bestaan van de franchise te vieren werd aangekondigd dat ook deze game nu in ontwikkeling is voor de PlayStation 5. Bekijk hieronder de trailer.