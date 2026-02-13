Lords of the Fallen II onthuld eerste gameplay

Lords of the Fallen werd na een aantal grote updates alsnog een enorm succesvolle game en CI Games kondigde eerder al deel 2 aan. Maar, nu laten ze dan ook eindelijk alpha gameplay zien.

Waar ik respect voor heb, is dat CI Games gewoon rauwe beelden laat zien. Geen uitleg, geen grootspraak, gewoon gameplay zoals die er nu voor staat. En dat ook nog eens een aantal uurtjes voor een nieuwe State of Play vanuit Sony. In deze beelden zien we combat met een aantal toffe tweaks tegenover het vorige deel. Ook zien we dus een eerste keer de graphics en die zien er strak uit!

Nog geen release window voor Lords of the Fallen II, maar wel de confirmatie dat de game op PC, Xbox Series X/S en Playstation 5 beschikbaar zal zijn. Tevens zien we in de trailer hier beneden wat nieuwe wapens: