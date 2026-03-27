PlayStation 5 en Pro worden fors duurder

Sony heeft onlangs bekendgemaakt de prijzen van de PlayStation-consoles duurder te maken. De PlayStation 5 gaat vanaf 2 april 2026 maar liefst € 649,99 kosten. De PlayStation 5 kost nu meer dan de PlayStation 3 tijdens de lancering.

Gezien de economische veranderingen in de wereld en de forse stijging van de RAM-prijzen door de explosieve groei van AI-datacenters, is Sony genoodzaakt om de PlayStation 5-consoles duurder te maken. Dit zijn de nieuwe prijzen van de consoles:

PlayStation 5 Slim Edition – € 649,99

PlayStation 5 Digital Edition – € 599,99

PlayStation 5 Pro – € 899,99

De Portal krijgt ook een kleine prijsstijging en kost vanaf 2 april € 249,99.

De RAM-crisis lijkt nog wel even aan te houden. Sony is niet de enige partij die daar last van heeft. Ook Valve heeft de lancering van de Steam Machine en Steam Frame uitgesteld door de aanhoudende RAM-crisis. Het lijkt er tevens op dat de Steam Machine ook duurder wordt dan oorspronkelijk gepland. Dit is ook zeker niet de laatste partij die een prijsstijging aankondigt of de lancering van nieuwe producten uitstelt.