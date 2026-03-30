Xbox Showcase en Gears of War E-Day gepland op 7 juni

De jaarlijkse Xbox Showcase staat gepland op 7 juni 2026. De showcase begint om 19:00 en wordt vervolgd door de officiële onthulling van Gears of War E-Day. We mogen het niet meer zeggen, maar Xbox geeft wederom het voorzetje om het E3-seizoen af te trappen.

Terwijl we E3 nog steeds ieder jaar missen, hebben de grote gaminggiganten besloten om juni in het teken van nieuwe games te laten staan. Xbox trapt wederom af om als eerste grote jongen de datum en tijd vast te stellen. De Xbox Showcase begint om 19:00 op 7 juni. Na afloop van de jaarlijkse show, volgt een grote onthulling van Gears of War E-Day. Het is de vijfentwintigste verjaardag van Xbox, dus de verwachtingen liggen hoog.

Welke kant gaan we op?

Xbox is als merk de afgelopen jaren en zelfs maanden enorm veranderd. Tegenwoordig spelen we Gears of War, Forza, en straks ook Starfield, Halo en Fable, ook op een PlayStation. Waar gaat Xbox op inzetten tijdens de Showcase? De nieuwe Xbox-baas gaf eerder aan de klassieke Xbox-console weer centraal te maken binnen het Xbox-ecosysteem, maar gaan ze dit nu al verkopen, of komt dit later?

Kijk op 7 juni in ieder geval mee naar de Xbox Showcase! Deze wordt uitgezonden via Twitch, YouTube en Facebook.