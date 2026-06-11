Half uur aan Halo: Campaign Evolved gameplay beelden getoond

XBOX heeft ongeveer een half uur aan gameplaybeelden getoond van een missie uit Halo: Campaign Evolved. We zien hier de Assault on the Control Room-missie uit een pre-releaseversie van de game die nog niet helemaal af is.

Tijdens de XBOX Showcase heeft Microsoft de releasedatum voor Halo: Campaign Evolved aangekondigd. De game is vanaf 28 juli verkrijgbaar voor PlayStation 5, XBOX Series X|S en PC. Ze hebben vlak na de showcase ook een Collector’s Edition laten zien die binnen enkele uren al uitverkocht was. Met de Collector’s en de Deluxe Edition krijgen spelers vijf dagen eerder toegang tot de game. Game Pass-abonnees op PC en XBOX mogen vanaf 28 juli ook aan de slag met de game.

Wil je niet wachten met het zien van meer Halo? Dan kun je hier beneden zo’n 28 minuten aan onafgebroken gameplay bekijken van de Assault on the Control Room-missie. Een van de herkenbaarste missies uit de originele game.

In de getoonde missie zien we Master Chief alles uit de kast trekken. We zien ook dat er volledig nieuwe wapens en voertuigen beschikbaar zijn, die oorspronkelijk pas in latere delen van de franchise voor de speler beschikbaar waren. Zo zien we Master Chief in een Covenant Wraith-tank. We zien de Master Chief ook sprinten. Iets wat voorheen ook niet mogelijk was.

Voor de rest zal de game zich voornamelijk hetzelfde afspelen, al zitten er wel een aantal extra missies in Campaign Evolved.