Fable geeft blik op het leven in Albion

Fable komt op 23 februari 2027 uit voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC. Onlangs hebben XBOX en Playground Games ons een half uur lang laten genieten van het leven in Albion. Keuzes die spelers in het dagelijks leven kunnen maken, het onderhouden van relaties en het draaien van een business. Fable zit vol met diepgang.

Fable neemt afscheid van “goed” en “slecht”. In plaats daarvan is alles iets meer genuanceerd, zoals het echte leven dus. Wat voor de een gunstig is, is voor de ander ongunstig. Waar je de een blij mee maakt, maak je de ander kwaad mee. Fable schetst dit goed in keuzes die je kunt maken tijdens het doen van quests, maar ook terwijl je gewoon je alledaagse dingen doet. Je ziet ook realtime welk effect je acties hebben op de mensen om je heen. Kijk maar even mee.

Het begint al heel erg te lijken op Fable als je in een dilemma terechtkomt waarin er een morele keuze ligt tussen het wel of niet slachten van een varken voor een groot dorpsfeest en het varken zich ook mengt in deze discussie. De uitkomst van quests is volledig afhankelijk van de keuzes die je maakt in gesprekken.

De demo vervolgt zich met de speler die een bedelaar een beetje geld geeft. Vervolgens koopt de speler een pub en neemt de bedelaar aan als werknemer. In Fable kun je alle zaken overkopen om je eigen grote imperium te starten. Je kunt ook alle huizen kopen als je genoeg geld hebt. Je kunt kiezen om alle inwoners huur te laten betalen, of ze uit je huis te zetten. Je kunt ze er gratis laten wonen, of iedereen laten rondzwerven.

Je kunt relaties aangaan met andere inwoners, maar die hoeven niet per se monogaam te zijn. In elk stadje een ander schatje, is een motto dat je eindelijk van toepassing kunt maken in Fable. Het kost wel een beetje tijd en moeite. Inwoners kunnen namelijk bepaalde eisen stellen aan hun echtgenoot. In de demo zien we dat de eigenaresse van de General Store wil dat haar partner ook een eigen zaak heeft, een huis heeft in het dorp waar zij ook woont en alleen maar dure kleding draagt.

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