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Guild Wars 3 toont meer nieuws over setting en tijdperk

Nieuws Malvin Schuivens 11 juni 2026

guild wars 3

Het doet heel goed om Colin Johanson, net zoals de gouden dagen van vroeger, te zien praten over Guild Wars 3. Na de aankondiging van deze nieuwe game, evenals de toekomst voor de voorgaande delen, krijgen we nu al meer nieuws over de setting.

Ik ga uiteraard niet verklappen wat er allemaal in de video vertelt wordt. We weten al dat de game een prequel wordt, duizend(en) jaren voor het eerste deel, en dus ook pre-searing. We zagen in de eerste trailer al hints naar de speelbare rassen, de engine die gebruikt zal worden en kregen ook al een kleine hint naar de setting. Maar, ArenaNet zit volop in dev diary mode, dat laten ze zien met de video hier beneden. Johanson gaf al aan snel meer nieuws over de game te geven, dus verwacht veel meer nieuws in de nabije toekomst.

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About the author

Malvin Schuivens

Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.

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