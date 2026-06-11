Guild Wars 3 toont meer nieuws over setting en tijdperk

Het doet heel goed om Colin Johanson, net zoals de gouden dagen van vroeger, te zien praten over Guild Wars 3. Na de aankondiging van deze nieuwe game, evenals de toekomst voor de voorgaande delen, krijgen we nu al meer nieuws over de setting.

Ik ga uiteraard niet verklappen wat er allemaal in de video vertelt wordt. We weten al dat de game een prequel wordt, duizend(en) jaren voor het eerste deel, en dus ook pre-searing. We zagen in de eerste trailer al hints naar de speelbare rassen, de engine die gebruikt zal worden en kregen ook al een kleine hint naar de setting. Maar, ArenaNet zit volop in dev diary mode, dat laten ze zien met de video hier beneden. Johanson gaf al aan snel meer nieuws over de game te geven, dus verwacht veel meer nieuws in de nabije toekomst.

Je kan je ook aanmelden voor de Guild Wars 3 nieuwsbrief. Mocht je via ons up-to-date willen blijven, wij volgen deze hopelijke redder van het MMO-genre op de voet.