Destiny 2 spelers breken servers met komst laatste update

De Summer Game Fest chaos is voorbij, maar een nieuwe chaos breekt door. Destiny 2 kreeg gister namelijk haar laatste update: Monument of Triumph. Fans zijn al weken aan het plannen om dit een groot feest te maken, voor de allerlaatste keer. Dat, dat is gelukt.

Een donkere periode voor Destiny 2 fans, want Monument of Triumph is de laatste update die de game ooit zal krijgen. Ook een Destiny 3 lijkt vooralsnog ver van ons vandaan. Naast dat fans massaal de petitie voor dit derde deel in hebben gevuld, werden er ook plannen gemaakt om deze laatste Destiny 2 update te benutten voor een groot feest.

Bungie was hier uiteraard van op de hoogte en voegt veel aan de game toe om iedereen zoveel mogelijk oude en nieuwe content aan te rijken. Daarnaast zien we ook bundelkortingen in de in-game en launcher stores. Maar, alhoewel Bungie aangaf klaar te zijn voor een server storm, hadden ook zij de grote influx aan spelers niet verwacht.

Zelfs onze vriendengroep heeft de koppen bij elkaar gestoken en is momenteel oude content, zoals de Vault of Glass, aan het herleven. Maar, de Steam Charts liegen er niet om. Meer dan 150.000 spelers waren gister online, alleen al via Steam. Hoe veel spelers dit ook nog eens op PlayStation en XBOX waren, dat is verder niet bekend.

Forgive my tears…this one was tough. Thank you to every Warlock + Guardian who kept this legendary game alive for these past wonderful years. It has been an honor and privilege to have taken this journey with you. See you starside… 💙#Ikora #IkoraRey #Destiny2 #DestinyTheGame pic.twitter.com/FYUJAJyHoK — ꓟꓯꓤꓯ JUNOT (@MaraJunot) June 8, 2026

Vaarwel zeggen tegen een MMO-shooter waar spelers duizenden uren ingezonken zijn, dat is zeer zeker niet makkelijk. Maar, Bungie zorgt ervoor dat fans hun oude tijden kunnen herleven én kunnen afsluiten met een knaller. Zo worden er heel veel gearchiveerde skins teruggebracht en wordt oude content beschikbaar gemaakt. Ook kunnen spelers nu enorm goedkoop een collectie van alle expansions scoren in de respectievelijke stores.

In die collectie krijg je zo goed als alles. Features raids en dungeons, ingebakken dungeon keys, chests en andere rewards en de mogelijkheid om dingen die je bent misgelopen toch nog te kunnen verkrijgen.

Wil je alles zien dat Monument of Triumph brengt? Dan kan je dat hier lezen.