Battlefield 6 2026 roadmap getoond met terugkerende klassiekers

Het is all hands on deck bij de Battlefield Studios. Het gaat niet zo goed met Battlefield 6. Na een kortdurend succes stortte de game al snel in, maar er is hoop aan de horizon. DICE en bondgenoten hebben plannen gedeeld om harten te veroveren.

Gedurende het jaar keren verschillende klassieke Battlefield-maps terug onder een iets andere naam. Zo komt Golmud Railway terug onder Railway to Golmud. Deze map wordt ongeveer vier keer zo groot als Mirak Valley, op dit moment een van de grootste maps in Battlefield 6. Deze map, net als alle andere terugkerende maps, wordt geoptimaliseerd voor Battlefield 6 in presentatie en gameplay. Zo vind je nieuwe covers, routes en andere gameplay-aanpassingen, zoals grotere luchtruimen voor luchtgevechten. Railway to Golmud verschijnt in seizoen 3.

Cairo Bazaar verschijnt ook in seizoen 3. Dit is een remake van een alltime classic: Grand Bazaar. Dit keer met voertuigen.

In seizoen 4 verschijnt Tsuru Reef. De op dit moment grootste map in Battlefield 6. Deze map introduceert Naval Warfare. Dit roept natuurlijk de terugkeer op van Wake Island. Deze map verschijnt ook in Seizoen 4.

Check hier de beelden van de Battlefield 6 2026 roadmap:

Quality of Life

Dat is nog niet alles, want naast nieuwe en terugkerende maps staan er enkele belangrijke verbeteringen gepland, zoals een serverbrowser met lobbies die niet afbreken na een ronde, proximity chat, spectator mode en platoons.

Redsec-spelers krijgen een ranked mode en de optie om solo te spelen.

Roept de Battlefield 6 2026 roadmap je terug naar Battlefield 6?