MSI gaat focus leggen op stille koeling in nieuwe laptops

HardwareNieuws 22 Malvin Schuivens 17 april 2026
Laptops hebben tegenwoordig niet meer de significante upgrades van vroeger, maar dat biedt ook ruimte voor verbetering in de andere, toch wel belangrijke details. MSI legt met de refresh van hun Raider en Crosshair laptops het doel op harde fan geluiden.
MSI kondigt namelijk een reeks aan nieuwe laptops aan. Bekende modellen met nieuwe processoren, grafische kaarten én een grote focus op fan geluid. MSI wilt hun laptops stil houden, onder de 50 dBA zelfs. Hierdoor worden de laptops wel wat dikker, maar blijft er voldoende ruimte voor de fans om goed te kunnen draaien én koelen. Dit zal ook zorgen voor een hogere duurzaamheid, je laptop gaat gewoonweg langer mee.
Buiten dat, kondigen zij deze modellen aan met een nieuwe processoren van de Intel Arrow Lake-HX Plus line-up. In totaal zien we acht nieuwe laptops van de Crosshair, Raider, Stealth en Titan modellen.
Alles van MSI zien op CES 2026? Dat kan hier!
Tagged as:
fan noise koeling laptops MSI
About the author
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Jordy Gerritse 17 april 2026
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment