MSI gaat focus leggen op stille koeling in nieuwe laptops

Laptops hebben tegenwoordig niet meer de significante upgrades van vroeger, maar dat biedt ook ruimte voor verbetering in de andere, toch wel belangrijke details. MSI legt met de refresh van hun Raider en Crosshair laptops het doel op harde fan geluiden.

MSI kondigt namelijk een reeks aan nieuwe laptops aan. Bekende modellen met nieuwe processoren, grafische kaarten én een grote focus op fan geluid. MSI wilt hun laptops stil houden, onder de 50 dBA zelfs. Hierdoor worden de laptops wel wat dikker, maar blijft er voldoende ruimte voor de fans om goed te kunnen draaien én koelen. Dit zal ook zorgen voor een hogere duurzaamheid, je laptop gaat gewoonweg langer mee.

Buiten dat, kondigen zij deze modellen aan met een nieuwe processoren van de Intel Arrow Lake-HX Plus line-up. In totaal zien we acht nieuwe laptops van de Crosshair, Raider, Stealth en Titan modellen.

Raider 16 (Max): Opnieuw ontworpen met 300W aan gecombineerde CPU én GPU kracht, met nieuw thermal design, I/O aan de achterkant voor cable management en een 2.5k 240Hz OLED display;

Crosshair 16 (Max): Een ietwat dunner model met 200W aan gecombineerde kracht, met een bijna 18% groei in performance en een 2.5k 165Hz OLED display;

Titan 18/ Raider 18 (Max)/ Stealth 18: Drie 18-inch modellen die tot 220W aan gecombineerde kracht bevatten met opties tot aan 4K 240Hz MiniLED displays;

Cyborg 15: Opnieuw ontworpen om tot 130W totale kracht te hebben, met een flinke upgrade tot 122% aan performance boost en een 144Hz 100% sRGB display.

