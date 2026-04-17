Metro 2039 komt deze winter uit

4A Games heeft afgelopen avond eindelijk Metro 2039 onthuld. Het volgende grote avontuur binnen de Metro franchise ligt op de loer en komt deze winter nog naar de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Metro 2039 zet de franchise voort en doet dit op een heel nieuw niveau. We zagen het al eerder bij Metro Exodus, dat een nieuwe benchmark neerzette als het aankwam op de presentatie. Metro 2039 lijkt daar nog een flinke schep bovenop te gooien. Deze game ziet er fenomenaal uit in de eerste gedeelde beelden.

Metro 2039 speelt zich af in het jaar 2039. We reizen af naar het hart van Moskou, waar het merendeel van het verhaal zich afspeelt in de vergeten tunnels en subways in deze vergiftigde hoofdstad. De nadruk wordt nog meer gelegd op horror met aard in uitstraling en psychologisch. Het is een singleplayer-avontuur met exploration-, survival-, combat- en stealth-elementen.

Wil je al een beetje genieten van de hele vibe? De aankondigingstrailer die een goed beeld schept van wat je mag verwachten, duurt zes hele minuten en sluit af met een kleine glimp van de gameplay.

Het verhaal van Metro 2039

Na 25 jaar gekweld te zijn na de nucleaire oorlog diep in de ondergrondse tunnels van Moskou worden de overlevenden verenigd onder een nieuwe leider genaamd Hunter. Van vrede is echter geen sprake. Het regime van Hunter regeert met propaganda en angst. Ze opperen het volk voor een oorlog boven de tunnels tegen een duistere en angstaanjagende vijand.

Wij als de teruggetrokken vreemdeling worden net buiten de stad gekweld door gewelddadige nachtmerries en demonen uit het verleden. Het forceert de vreemdeling om terug te keren naar de verwoeste ruïnes van Moskou. Een plek waar hij zwoer om nooit meer naar terug te keren.

Wanneer komt de game uit?

We hebben nog geen exacte releasedatum gekregen, maar op dit moment staat de game gepland voor release in de winter van 2026. Dan moet je denken aan de maanden oktober, november en december, waarbij december voor nu het meest logisch lijkt. Metro 2039 komt uit op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.