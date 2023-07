Heroes Dutch Comic Con een zomers succes!

Vorig weekend was het dan weer zover: Heroes Dutch Comic Con de zomer editie! En zomers dat het was, reken maar van yes. Met lekkere tropische temperaturen buiten, bevonden wij ons binnen in de Jaarbeurs hallen voor een evenement dat ons steeds meer aan het hart ligt. Dit keer zagen we ook een stacked aantal acteurs die op de mainstage Q&A’s deden, en waren er veel cosplayers aanwezig voor de cosplaywedstrijd. Daarnaast moeten we meteen zeggen, dat het voedsel aanbod qua prijs dit keer beter in de smaak viel. Er was in ieder geval meer keus voor onder de 10 euro dan de vorige keer.

Naast de meevallende prijzen in de Horeca, was het aanbod een beetje uitgebreid. Met het openen van het buitenterras was er een heerlijke plek om even tot rust te komen en te genieten van een ijskoud drankje of ijs. Althans dat dachten we. Het viel ons toch een klein beetje tegen met wat er met het buiten terrein gedaan was. Ik had denk ik toch te hoge verwachtingen qua verkoelingsmogelijkheden. Op een ijscokar en wat parasols na was er weinig zomers aan het buiten terrein. Maar we bekijken het zo, het is de eerste zomer editie voor Heroes Dutch Comic Con, hopelijk zien we volgend jaar daar verbeteringen en uitbreidingen in. Desondanks vonden we wel dat de zomerse editie een zomers succes was!

De rest van Heroes Dutch Comic Con was weer goed en tot in de puntjes verzorgd. Ondanks dat het buiten tropisch warm was, merkte je daar binnen niet heel veel van. Enige hal waar het een beetje benauwd en bedrukt was, was in de dealerhal maar dat was logisch gezien dat één van de drukste hallen is tijdens dit event. Het was ook goed te zien hoe goed Brainpower zich had voorbereid op de Q&A’s met zijn gasten. Onder andere zijn Q&A met Gwendoline Christie was zeer vermakelijk en interessant om te volgen. In de experience hal was ook weer voldoende om te zien en te doen. Echter miste ik wel een vertegenwoordiging in bordspellen. Intertoys was er wel met Lego en er was genoeg aanbod in Pokémon kaarten, we moesten voor eventuele bordspellen echt de dealerhal voor afstruinen. Wellicht een tip voor de organisatie voor de winter editie die op 18 en 19 november zal zijn.