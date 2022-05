Blog: Heroes made in Asia

Eerder lieten we weten dat het bijna tijd was voor Heroes made in Asia, afgelopen weekend was het zover. Het was super! Hier een kleine blog over wat ik echte hoogtepunten vond, misschien zien we jou dan de volgende keer ook?

Dit was de tweede editie van Heroes made in Asia. HMIA is niet zomaar een evenement, het is van hetzelfde team als Heroes Dutch Comic Con. Dit belooft altijd veel, HDCC is namelijk een ontzettend tof evenement op zichzelf. Daarom is het het zeker waard om dit evenement óók eens te bezoeken. Al is het maar om het lekkere eten! Dertig april en één mei mochten we op bezoek in een stukje Aziatische popcultuur, want daar draait het allemaal om. Wanneer je fan bent van de Aziatische keuken, cosplay, Anime, Manga, K-Pop en games ben je zeker aan het goede adres.

Eerst loop ik altijd over de merchandise area, hier staan veel stands met allemaal leuke hebbedingen. Van noodles die je alleen via import kan kopen tot knuffels. Of misschien ben je opzoek naar de juiste poppetjes van je favoriete films of dergelijke zijn er ook genoeg kramen met verzamelwaar. Ook kan je neuzen tussen allemaal Pokémon kaarten, manga’s of super schattige knuffeltjes. Zelf ben ik ook altijd fan van de spellenkraampjes, misschien niet doorsnee Aziatische cultuur maar altijd wel leuk. Ik kijk ook altijd ontzettend uit naar de Artist Alley. Hier showen kunstenaars hun mooiste werken op papier, in glas, hout of ander materiaal. Hoe origineel kan je het hebben als je een mooie fan art of origineel werk aan de muur kunt hangen of neerzetten in huis.

Het eten bij Heroes made in Asia is altijd top. Geen kramen met alleen friet en burgers maar echte invloeden uit Azië. Van de super populaire bubble (boba) thee tot aan heerlijke sushi of bijvoorbeeld okonomiyaki. Na een tijd gelopen te hebben langs alle leuke winkeltjes is het op een gegeven moment echt tijd om wat te gaan eten. Zorg dat je budget bij je hebt voor het eten, het is het echt waard! Het is ook juist leuk om meer te proeven, zodat je van alles kan proberen. Dit voegt echt wat extra’s toe aan de leuke dag uit. Wij hadden even een koffie boba nodig en een rol vegan sushi en we konden weer verder. Op naar de activiteiten!

Er waren net als vorig jaar weer genoeg activiteiten waar je aan mee kan doen. Dit maakt dat een dagje Heroes made in Asia meer is dan alleen kraampjes kijken, zo wordt het een hele experience. Beneden kon je bijvoorbeeld gamen, oude spellen en nieuwe spellen. Alleen of met vrienden en zelfs wedstrijden kon men spelen. Ook waren er danspellen zoals Just Dance waar je het op kon nemen tegen andere bezoekers. Er was ook een hele dag een dance class waar je mee kon doen als je dansjes wist van populaire K-pop nummers. Je kon opnieuw weer mee verven aan de strip op groot formaat en boven was er ook weer van alles te beleven. Altijd willen leren vechten? Dat kon zeker in de grote ring. Verder waren er een aantal workshops zoals Manga tekenen, thee schenken en Japans leren. Genoeg om te doen!

Al met al was het weer super leuk. Het was er ook zeker op vooruit gegaan vergeleken met vorig jaar. Meer activiteiten, meer mensen en meer plekken om te ontdekken. Een echte top dag dus waar ik mij kostelijk heb vermaakt en lekker heb gegeten. Zien we je de volgende keer weer? Tot 22 en 23 oktober!

Ellen