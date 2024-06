Een wensenlijst voor Fable (2025)

Er wordt nieuw leven geblazen in een legendarische IP: Fable. Waar Fable voorheen ontwikkeld werd door Lionhead Studios, wordt deze nu ontwikkeld door Playground Games. Deze studio kennen we uiteraard van de befaamde Forza Horizon games en zij gaan hun portfolio nu uitbreiden met de revival van Fable. Maar, wat willen we nu eigenlijk graag zien in deze reboot?

Allereerst wil ik voorop stellen dat ik aardig wat vertrouwen heb in bepaalde elementen die de nieuwe Fable gaan laten shinen, puur door dat Playground er mee aan de haal gaat. Forza Horizon games staan namelijk bekend om het hebben van adembenemende graphics, physics en world building. Playground steekt enorm veel moeite in het opzetten van een realistisch uitziende wereld.

Dit loopt meteen over in mijn eerste wens! Fable is een game die altijd in het teken stond van exploratie door steden, kerkers en andere geheimen. Dit is ook een element dat ik graag terug zou zien in deze reboot. In de trailer zien we wel al hoe mooi de game is, laten we hopen dat het een gevulde wereld wordt. Maar, ik wil jullie vooral meenemen in de wensen die ik heb voor de game!

Good vs. Evil

Wat de setting van de eerste Fable zo magisch maakte, was de middeleeuwse setting. Niet dat de meer koloniale setting van Fable 2 en 3 zo slecht was, maar we zouden graag zien dat fantasie en vrijheid in creativiteit staan boven een meer grounded setting. Daarnaast zijn er story elements die enorm belangrijk zijn, zoals de keuze hebben tussen het slechte pad of het goede pad. Wil jij hoorns groeien en iedereen uitmoorden? Go ahead! Of, wil jij juist de saint zijn en iedereen helpen? Doe je ding! Dit is misschien wel het allerbelangrijkste dat ik terug zou willen zien.

Dit zorgt niet alleen voor herspeelbaarheid van de game, maar zo maken je keuzes echt verschil. Mensen gaan zich anders tegenover je opstellen en deuren gaan dicht, of juist open. Als dit niet in de game zit, gaan veel mensen enorm teleurgesteld zijn.

Daarnaast is de donkere, sarcastische humor even belangrijk, dit gaat hand en hand met het willen maken van bepaalde keuzes. Fable 1 t/m 3 hadden allemaal super toffe personages, waar je echt liefde voor voelde, of een hekel aan kreeg. Daarnaast zou het ook tof zijn om relaties aan te kunnen gaan met NPCs en natuurlijk deze uit te kunnen nodigen om even te rollebollen!

Jouw eigen personage in Fable

De grote controversie die nu ligt rondom Fable, is dat iedere trailer tot op dit punt dezelfde vrouwelijke protagonist laat zien. Ik persoonlijk ben echt een enorme fan van vrijheid in een open world RPG en 1 onderdeel dat daar belangrijk in is, is een character creation. Dit was in de oude Fables even goed zo, dus laten we hopen dat dit niet gaat veranderen!

Daarnaast kijken we natuurlijk uit naar het uitbouwen van je personage op de manier waarop jij dat zelf wilt, met de vrijheid om te kiezen tussen magie, of iets heel anders! En niet te vergeten: Playground, mag ik asjeblieft een hond meenemen op mijn reis?! Oh en laten we vooral ook de Guild of Heroes niet vergeten!! En geef me goofy mini games, please?

Hoe dan ook, dit zijn een aantal elementen die ik graag terug zie komen in de nieuwe Fable. Maar ik ben vooral benieuwd, wat zijn jouw wensen? Laat het ons weten in de comments hier beneden of op onze socials! Fable verschijnt in ieder geval in 2025, voor Xbox Series S/X en PC en is vanaf dag 1 speelbaar via Xbox Game Pass.