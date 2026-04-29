Wuchang: Fallen Feathers IP verkocht voor 4.5 miljoen

In het kader van onverwachte nieuwtjes werd vannacht bekendgemaakt dat Digital Bros de IP van Wuchang: Fallen Feathers heeft opgekocht voor 4.5 miljoen dollar. Een rumoerige industrie blijft het in ieder geval zeker voorlopig, maar wat zit er achter deze verkoop?

Eerder deze maand verscheen er in een rapport van Gamersky het bericht dat het development team van Wuchang: Fallen Feathers uit elkaar zou zijn gevallen, na dat de game director het bedrijf zou hebben verlaten. Maar, fans van de game hebben wellicht geluk met een mogelijk vervolg, gezien Digital Bros de volledige IP en alle rechten heeft overgenomen in de deal.

De game verscheen op 24 juli 2025 en verkocht rondom de 2 miljoen kopieën. Of het een commercieel succes te noemen is, dat is onbekend. Er zijn namelijk nooit cijfers gepubliceerd over hoe veel de game gekost heeft om te maken. Toch heeft de game aardig wat fans weten te krijgen en een eventueel vervolg zou voor deze mensen zeker een leuk nieuwtje zijn.

Digital Bros, het bedrijf dat de IP gekocht heeft, kennen we van Blades of Fire, Assetto Corsa en Bloodstained: The Scarlet Engagement. Maar, kijk je iets verder, dan zie je dat dit het moederbedrijf is van 505 Games, de originele uitgever voor Wuchang.

Hoe kijk jij naar een potentieel tweede deel van deze soulslike? Laat het ons weten!